Essa série da Netflix te mostra a Copa do Mundo de 1970 como você nunca viu

Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola - Foto: Julia Mataruna, Ana Pazian e Fernando Young

Quem viu o Brasil conquistar o tri na Copa do Mundo com certeza sente vontade de reviver as emoções - e os que nasceram após 1970 sem dúvidas gostariam de viver a trajetória da Canarinha na campanha eternizada pelos nomes de Pelé, Zagallo e Saldanha. Qualquer que seja a intenção, a nova minissérie da ficção promete atender às expectativas dos torcedores, contando a história da "Saga do Tri" como nunca antes.

A produção está sendo filmada no Brasil e no México, com todas as cenas essenciais da campanha da Copa de 70 e muita presença dos três maiores protagonistas do time. Com Lucas Agrícola como Pelé, Bruno Mazzeo como Zagallo e Rodrigo Santoro como João Saldanha, o trio histórico voltará às telinhas.

A ideia é trazer de forma imersiva todos os lances clássicos, além de mostrar momentos dos bastidores da Seleção Brasileira naquela Copa do Mundo. Entre Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto, Jairzinho, Gérson e Rivellino e, é claro, os técnicos Saldanha e Zagallo, os personagens contarão a história não contada do Tri.

A minissérie assinada por Paulo e Pedro Morelli (produtores junto a Cris Abi e Guto Gontijo) tem alguns episódios dirigidos por Quico Meirelles e segue o projeto original de Naná Xavier (roteirista junto com Felipe Sant'Angelo) e Rafael Dornellas.

No elenco, aparecem Marcelo Adnet (Eusébio Teixeira), Bruna Mascarenhas (Rosemeri), Gui Ferraz (Jairzinho), Ravel Andrade (Tostão), Maicon Rodrigues (Paulo Cézar Caju), Caio Cabral (Carlos Alberto), Daniel Blanco (Rivellino), Val Perré (Mário Américo), Lara Tremouroux (Rosa), Felipe Frazão (Leo), Fillipe Soutto (Gérson), Hugo Haddad (Félix), Victor Salomão (Dadá Maravilha) e José Beltrão (Parreira).

Ainda sem data de lançamento, a minissérie está em processo de gravação, recriando a atmosfera vivida pelos que acompanharam o Mundial de 70.