COPA 2 DE JULHO Filho de Eliza Samúdio, Bruninho é convocado para a Seleção Brasileira Adolescente é filho do ex-goleiro Bruno, que defendeu o Flamengo Por Marcello Góis 19/06/2025 - 12:31 h

Bruninho Samudio em ação com a camisa do time Sub-15 do Botafogo - Foto: Reprodução / Instagram / @bruninho_samudioofc

Bruno Samudio, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, foi convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-15 na disputa da Copa 2 de Julho, que acontece entre os dias 2 e 13 de julho, em Salvador. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 18, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Bruninho, como é conhecido, atua como goleiro no Botafogo e vem se destacando nas categorias de base. Recentemente, foi campeão da Rimini Cup Sub-15, na Alemanha, defendendo o clube carioca, onde é titular e capitão da equipe. Além dele, outro nome conhecido aparece na lista de convocados. Henrique Lemos, filho do lateral-direito Fagner. O meio-campista trocou recentemente o Corinthians pelo Cruzeiro e também estará na competição representando o Brasil. Considerada a maior competição Sub-15 do Brasil, a Copa 2 de Julho é uma competição tradicional que reúne, além da Seleção Brasileira da categoria, equipes como Galícia, Dom Macedo-BA, Jacobina e a Seleção Scout da Bolívia. A competição também marcará a estreia do técnico Guilherme Dalla Déa no comando da time verde e amarelo. Sub-15. Ele chega após passagem pelo Atlético-MG. Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-15 que vai disputar a Copa 2 de Julho: Goleiros: Bruno Samudio (Botafogo), Caleb (Atlético-MG) e Miguel (Ferroviária)

Laterais: Alexsander (Grêmio), Enzo (Internacional), Heitor Araújo (Goiás) e Julio (Cruzeiro)

Zagueiros: Ayslan (Palmeiras), Lucas Miranda (São Paulo), Ruan Pablo (Palmeiras), Samuel (Internacional) e Yuri Domingues (Vasco)

Meio-campistas: Davi Fraga (Flamengo), Fernando (Avaí), Henrique Lemos (Cruzeiro), José Henrique (Athletico-PR), Lucas Lopes (Corinthians), Myguel (Red Bull Bragantino) e Pedro Henrique (Palmeiras)

Atacantes: Bernardo Germano (Botafogo), Deryck Cayk (Internacional), Jean Carlos (Fluminense), João Lucas (São Paulo), Nicolas (São Paulo) e Thayson (Cruzeiro)

