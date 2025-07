Com presença da Seleção Brasileira, Copa 2 de Julho 2025 é lançada

ançamento da Copa 2 e Julho contou com presença de autoridades e dirigentes esportivos - Foto: Luis Paulo Leal / Ascom Sudesb

O Estádio de Pituaçu foi palco do lançamento da 15ª edição da Copa 2 de Julho, considerada a maior competição de futebol sub-15 do país. A cerimônia, realizada na Tribuna de Honra do equipamento esportivo, na noite da última segunda-feira, 30, reuniu autoridades estaduais, representantes dos clubes participantes e a Seleção Brasileira Sub-15, que aproveitou o evento para realizar um treino noturno e testar a nova iluminação do estádio, que foi modificada recentemente.

Promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a Copa terá início nesta quarta-feira, 2 de julho, dia da Independência do Brasil na Bahia. Ao todo, 40 equipes disputam a fase nacional do torneio, que segue até o dia 13 de julho em diversos campos da capital e da Região Metropolitana de Salvador.

A programação do primeiro dia da competição contará com jogos em seis praças esportivas: Estádio de Pituaçu, Vila Canária, CT do Vitória (Salvador), CT do Bahia (Dias D’Ávila), Estádio Municipal de Lauro de Freitas e Estádio Municipal de Cachoeira. A partida que marca simbolicamente o início do torneio será entre a Seleção Brasileira Sub-15 e o Galícia, às 10h30, em Pituaçu.

Antes, às 9h, o mesmo estádio recebe o confronto entre Dom Macedo-BA e Seleção Scout, da Bolívia. A tarde será de bola rolando com jogos de destaque como Botafogo-RJ x Estrela de Março e Palmeiras-SP x Conquista-BA.

Fase nacional reúne equipes brasileiras e internacionais

A Copa 2 de Julho mantém o formato adotado nos últimos três anos, com fases regionais e uma etapa nacional. Em 2025, 256 equipes participaram da fase classificatória nos diversos territórios da Bahia. Os 16 times que se destacaram avançaram para a etapa nacional, se juntando a clubes de expressão do futebol brasileiro e a convidados internacionais.

Entre os classificados estão as seleções de Catu, Dom Macedo, Eunápolis, Guanambi, Irecê, Itapicuru, Itabuna, Vitória da Conquista, entre outros municípios. Já entre os clubes tradicionais, marcam presença Bahia, Vitória, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG, Santos, Ceará e Goiás, atual campeão do torneio.

Três equipes estrangeiras também participam da disputa: a Seleção Scout (Bolívia), Rebaño Chivas (México) e Club Desportivo (Equador), reforçando o caráter internacional do evento, que foi criado em 2007 com o objetivo de promover o intercâmbio esportivo e revelar talentos do futebol de base.

Desde 2015, a Copa passou a ser disputada exclusivamente na categoria sub-15, o que ampliou sua relevância nacional e o interesse de olheiros de grandes clubes. Ao longo das edições, a competição se tornou uma importante vitrine para jovens atletas baianos e de outros estados.

Confira a tabela da Copa 2 de Julho: