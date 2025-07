10 filmes imperdíveis na Netflix que valem cada minuto do seu tempo

Cineinsite A TARDE reuniu uma seleção com 10 filmes bons disponíveis na Netflix - Foto: Divulgação

Seja para relaxar no fim de semana ou embarcar em uma maratona cinematográfica, assistir a filmes na Netflix continua sendo um dos passatempos mais populares entre os brasileiros. A plataforma oferece desde superproduções internacionais até obras independentes aclamadas pela crítica, proporcionando uma experiência variada para todos os tipos de público.

Mas, em meio a tantas opções, escolher o que assistir pode se tornar um desafio. É comum perder mais tempo navegando entre os títulos do que, de fato, assistindo a um filme. Para ajudar nessa missão, a curadoria certa pode fazer toda a diferença.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu uma seleção com 10 filmes disponíveis na Netflix que se destacam pela narrativa envolvente, atuações marcantes e impacto.

10 filmes bons na Netflix

Interestelar

Interestelar está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Após a Terra esgotar grande parte de seus recursos naturais, a sobrevivência da humanidade entra em risco. Para garantir um futuro possível, um grupo de astronautas é enviado ao espaço com a missão de encontrar um novo planeta habitável.

Cooper, ex-piloto e engenheiro, é convocado para liderar a expedição, mesmo sabendo que pode nunca mais ver seus filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, ele parte em busca de um novo lar para a espécie humana.

Aftersun

Aftersun está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia.

Joias Brutas

Joias Brutas está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Um joalheiro de Nova York, afundado em dívidas e com a vida pessoal em colapso, busca desesperadamente uma forma de quitar o que deve e se reaproximar da família.

Quando surge a oportunidade de fazer uma grande aposta que pode render muito dinheiro, ele não resiste e acaba mergulhando em uma perigosa espiral de riscos, decisões impulsivas e consequências cada vez mais graves.

Ataque dos Cães

Ataque dos Cães está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

No faroeste moderno, Phil e George são irmãos que administram juntos a fazenda herdada da família. Phil é autoritário e temido pelos funcionários, enquanto George, mais calmo e gentil, costuma ser ignorado pelos outros trabalhadores.

A tensão entre os dois se intensifica quando George se casa com Rose, uma viúva com um filho adolescente que não se encaixa nos padrões masculinos do ambiente rural. Incomodado com a presença dos dois, Phil deixa claro que não são bem-vindos, dando início a uma silenciosa, mas feroz, disputa por controle e poder dentro da fazenda.

Meu Pai

Meu Pai está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Anthony (Anthony Hopkins) é um idoso em estágio avançado de demência que acaba de dispensar sua cuidadora. Teimoso e desconfiado, ele se recusa a aceitar a ajuda da filha, Anne (Olivia Colman), que está prestes a se mudar para Paris e tenta garantir que o pai receba os cuidados necessários durante sua ausência.

Enquanto Anne busca uma solução, Anthony enfrenta a desorientação crescente do tempo, das pessoas e dos lugares. Entre lapsos de memória, momentos de lucidez e confusões dolorosas, ele começa a questionar tudo ao seu redor, inclusive aqueles que ama, sua própria mente e a realidade como a conhecia.

Nós

Nós está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Adelaide (Lupita Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem passar um fim de semana tranquilo com os filhos em sua casa de veraneio, perto da praia. O que começa como uma viagem relaxante logo se transforma em pesadelo quando um grupo misterioso invade a propriedade.

Para o choque da família, os invasores são versões idênticas deles mesmos, cópias sombrias e violentas que parecem determinadas a destruir tudo.

Entre Facas e Segredos

Entre Facas e Segredos está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Após comemorar seu 85º aniversário, Harlan Thrombey, um renomado escritor de romances policiais, é encontrado morto em sua mansão. Para investigar o caso, o excêntrico detetive Benoit Blanc é contratado de forma anônima.

À medida que mergulha na rotina da família disfuncional de Harlan e de seus enigmáticos funcionários, Blanc percebe que todos ao redor têm motivos ocultos, e qualquer um pode ser o assassino.

O Enfermeiro da Noite

O Enfermeiro da Noite está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Uma enfermeira solitária desenvolve uma amizade com um novo colega de trabalho, um homem aparentemente gentil e atencioso.

No entanto, o que começa como uma relação de confiança logo se transforma em desconfiança quando mortes misteriosas de pacientes passam a cercar a presença dele no hospital. O filme é inspirado em uma história real.

Nada de Novo no Front

Nada de Novo no Front está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

No filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023, o jovem Paul é convocado para lutar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente cheio de entusiasmo e patriotismo, ele logo se depara com os horrores do campo de batalha.

À medida que a guerra avança, Paul vê suas ilusões desmoronarem diante da violência, do medo e das perdas, mergulhando em uma realidade brutal que marcará sua vida para sempre.

Morte Morte Morte

Morte Morte Morte está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Neste filme que mistura comédia e terror, um grupo de jovens decide realizar uma festa durante um furacão em uma mansão isolada em uma ilha remota. O clima de diversão rapidamente se transforma em terror quando um assassino começa a matar os convidados, um por um, em meio à tempestade.