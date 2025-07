Brasileiros se mudam para essa cidade com uma das melhores qualidades de vida

Cidade se destaca pela sustentabilidade e contato com a natureza - Foto: Camilla Costa Gonçalves / Wikimedia

Em busca de melhor qualidade de vida, alguns brasileiros têm procurado cidades com padrão de vida elevado, bem-estar, segurança e infraestrutura.

É o caso de Florianópolis, cidade catarinense, conhecida carinhosamente como “Ilha da Magia”, que têm atraído cada vez mais moradores de diferentes regiões em busca de tranquilidade, oportunidades e o famoso equilíbrio entre trabalho e lazer.

O movimento migratório consistente tem sido observado em Florianópolis, por muitos brasileiros se identificarem com a cidade pelas qualidades muitas vezes raras em centros urbanos, entre elas: praias limpas, opções de lazer ao ar livre, clima agradável e uma atmosfera acolhedora.

Morar em Florianópolis passou a ser objetivo de famílias, profissionais liberais e empreendedores que buscam mais qualidade em sua rotina.

Qualidade de vida em Florianópolis

A capital catarinense apresenta diversos fatores que explicam o reconhecimento e destaque em qualidade de vida no país entre eles estão:

Baixos índices de criminalidade;

Investimento em saúde e educação;

Instituições de ensino renomadas;

Prestação de serviços eficientes;

Preocupação com sustentabilidade;

Planejamento urbano harmonioso (parques, lagoas, trilhas ecológicas).

Lagoa do Peri, Unidade de Conservação de Mata Atlântica | Foto: Alexandre Machado / Wikimedia

Esse equilíbrio possibilita que os habitantes usufruam de uma vida mais ativa, com fácil acesso a praias e espaços verdes, sem abrir mão da infraestrutura urbana. Além desses, outros elementos explicam o aumento na busca pela capital catarinense:

1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) Elevado

Liderança nacional: Florianópolis consistentemente ocupa as primeiras posições nos rankings de IDH do Brasil. Esse índice avalia longevidade (saúde), educação e renda, e a cidade se destaca em todos esses pilares. Por exemplo, em 2022, Florianópolis ficou em 1º lugar no ranking de IDHM, com 0,815.

2. Segurança

Baixas taxas de criminalidade: A cidade possui uma das menores taxas de violência entre as capitais brasileiras.

3. Educação de Qualidade

Instituições renomadas: Florianópolis conta com excelentes instituições de ensino, desde escolas bilíngues até universidades de ponta, como a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que é um polo de pesquisa e inovação.

4. Saúde e Longevidade

Infraestrutura de saúde: A cidade oferece hospitais modernos e clínicas com padrões internacionais, além de garantir acesso a serviços de saúde de qualidade.

Cidade passa por melhoras constantes para atender o aumento populacional | Foto: Ricardo Gomes Faraco / Wikimedia

Expectativa de vida: A combinação de um bom sistema de saúde e um estilo de vida saudável contribui para uma alta expectativa de vida em Florianópolis.

5. Contato com a Natureza e Clima Agradável

Praias e paisagens: Florianópolis possui mais de 40 praias, oferece belezas naturais deslumbrantes e diversas opções para esportes aquáticos e lazer ao ar livre.

Clima variado: A cidade apresenta estações bem definidas, com verões quentes e invernos mais amenos, e permite desfrutar de diferentes paisagens e atividades ao longo do ano.

6. Economia Dinâmica e Oportunidades

Polo tecnológico: Florianópolis se consolidou como um hub tecnológico global, com mais de 4.000 empresas de tecnologia, o que gera oportunidades de emprego e atrai profissionais de diversas áreas. A cidade é apelidada de “Ilha do Silício Brasileira”.

Baixo desemprego: A forte economia e o setor de tecnologia contribuem para uma das menores taxas de desemprego do país.

Bairros que mais atraem novos moradores

Entre os bairros com maior procura por parte de quem chega de outras partes do Brasil, destacam-se locais como Lagoa da Conceição, Campeche, Jurerê Internacional e Itacorubi.

Vista da trilha da Lagoa da Conceição | Foto: Wikimedia

Esses bairros oferecem diferentes estilos de vida, desde a sofisticação das áreas planejadas até a vibe mais descontraída de regiões balneárias. A lista a seguir detalha as preferências dos recém-chegados:

Lagoa da Conceição: conhecida pelo ambiente boêmio, vida noturna e ambiente artístico.

Campeche: destaque por atrair famílias e surfistas, com praias preservadas e infraestrutura em constante expansão.

Jurerê Internacional: escolhido por quem busca luxo, segurança e serviços diferenciados.

Itacorubi: preferência de estudantes e profissionais pelo fácil acesso a universidades e áreas comerciais.

Esses bairros compartilham características que ampliam o bem-estar, como proximidade do mar, oferta de serviços e mobilidade facilitada.

Como a cidade recebe novos habitantes?

A receptividade do povo manezinho, como são conhecidos os nativos de Florianópolis, cria um ambiente acolhedor para quem chega. Com o crescimento do “home office” e da economia digital, muitos brasileiros encontraram na capital catarinense facilidades para trabalhar remotamente, sem abrir mão da qualidade de vida.

Área central do município catarinense | Foto: Francisco Anzola / Wikimedia

Além do mais, o mercado imobiliário acompanha essa nova dinâmica, e investe em empreendimentos sustentáveis e inteligentes. A infraestrutura de transportes e os serviços públicos, como saúde e educação, também passam por melhorias constantes, de modo a atender o aumento populacional sem perder eficiência.