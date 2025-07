Viagem de trem de luxo: conheça o passeio de filme bem perto do Brasil

Passeio que cruza os Andes peruanos surpreende - Foto: Divulgação

O Brasil está bem próximo de um dos passeios de trem mais surpreendentes do mundo. Imagine cruzar os Andes peruanos em um trem cinco estrelas, cercado por paisagens deslumbrantes, conforto e experiências culturais únicas.

O passeio em questão sai de Arequipa e o Vale do Colca, no sul do Peru. Trata-se do Belmond Andean Explorer, que é o primeiro trem noturno com cabines de luxo da América do Sul.

A jornada inicia em uma remota estação a 4.500 metros de altitude. Ao redor, estão montanhas, vulcões e vicunhas correndo livres pela vegetação. Esse é o cenário cinematográfico que dá início à viagem de três dias e duas noites rumo a Cusco, a antiga capital do Império Inca.

Uma experiência inovadora

O trem percorre uma das ferrovias mais altas do mundo, passando por vales, rios e vilarejos. As paradas ao longo do caminho tornam o passeio ainda mais especial, com direito a visitas a pinturas rupestres, comunidades isoladas, observação de estrelas e sítios arqueológicos.

Trem sai de Arequipa e o Vale do Colca | Foto: Divulgação

Tudo isso é acompanhado por guias especializados e um médico de plantão com cilindros de oxigênio, garantindo segurança e conforto durante todo o trajeto.

Luxo

Com 20 vagões e capacidade para apenas 70 passageiros, o trem proporciona uma experiência intimista. O ambiente é sofisticado, combinando o charme vintage das viagens de trem com um toque contemporâneo que valoriza o visual andino.

Dois vagões são dedicados aos restaurantes, onde são servidas verdadeiras experiências gastronômicas em várias etapa.

O cardápio, segundo a CNN Brasil, inclui truta curada com leite de castanhas, leitão com purê de maçã e pêssegos pochê com capim-limão, além de cafés da manhã recheados com queijos andinos, grãos locais e frutas típicas.

Há ainda um vagão-piano, perfeito para coquetéis ao entardecer e momentos de socialização entre viajantes do mundo todo.

Cabines especiais

O trem oferece diferentes categorias de cabine, todas com banheiro privativo, ar-condicionado e amenities de alto padrão.

As suítes mais espaçosas têm até 13 m², com cama de casal, mesa e poltronas. Há também cabines duplas (7,4 m²) e com beliches (5,5 m²), ideais para quem busca conforto em espaço compacto.