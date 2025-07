Bahia ao Peru de trem: Brasil e China assinam acordo inédito

Ligação terá início em Ilhéus - Foto: Divulgação | ANTT

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou um acordo com a China, nesta segunda-feira, 7, para iniciar os estudos de construção da ferrovia transcontinental entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

O ponto de partida será a estrutura da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em Ilhéus (BA), e terá como destino final o porto de Chancay, no Peru, inaugurado em abril.

O corredor começa em Ilhéus, indo até Mara Rosa, em Goiás, passando pelas ferrovias de integração Centro-Oeste (Fico) e Norte-Sul (FNS). Entre as cidades cortadas pelo roteiro, estão Lucas do Rio Verde (MT), Açailândia (MA) e Estrela D'oeste (SP).

O acordo foi firmado entre a Infra S.A, empresa estatal vinculada ao Ministério dos Transportes, e o Instituto de Planejamento da China Railway.

A parceria entre os dois países, já encaminhada com obras como a da ponte Salvador-Itaparica, foi reforçada na declaração conjunta do Brics, no domingo, 6. No documento, os integrantes do bloco apontam a necessidade de aumentar o diálogo para atender todas as demandas dos interessados.

“Reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de uma infraestrutura de transporte sustentável e resiliente, reconhecendo seu papel crítico no crescimento econômico, na conectividade e na sustentabilidade ambiental”, diz trecho do documento.

Fiol

Na abertura da Bahia Farm Show, no início de junho, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre o andamentos das obras da Fiol. Na ocasião, o chefe do Executivo afirmou que estava na expectativa de um solução por parte do governo federal.

"É o desejo nosso, que o governo federal possa encontrar uma empresa ou consórcio [...] Nós já estamos com o trecho 1 (um), que vai até Caetité, com quase 80%. O segundo trecho da mesma forma, está faltando pouco nos trechos. O desejo nosso, já estamos trabalhando isso [...] Tem a Fiol, que o desejo nosso é que chegue até Mara Rosa (Goiás). Espero que a gente possa garantir que a Fiol tenha continuidade", afirmou, na época.