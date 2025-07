Alckmin usa 'Vale Tudo' para dar recado sobre trabalho e economia

Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e Afonso Roitman (Humberto Carrão), personagem de Vale Tudo - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil | Reprodução | TV Globo

A rotina livre do bilionário Afonso Roitman, personagem interpretado pelo ator Humberto Carrão, no remake da novela Vale Tudo, exibido pela TV Globo, foi notada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A vida boa e confortável do personagem serviu de inspiração para uma ironia feita pelo também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre as pessoas que, na visão dele, evitam trabalhar mesmo com o cenário econômico positivo no país.

“Com a previsão de crescimento do PIB revisada por duas consultorias para até 0,5% no segundo semestre, mercado de trabalho aquecido e massa salarial em alta, não dá mais pra inventar desculpas para não trabalhar!”, inicia a publicação de Alckmin.

Sem mencionar uma medida específica, o vice-presidente ainda diz que as ações do governo Lula contribuíram para melhoria de vida das famílias brasileiras.

“Graças a diversas medidas do governo do presidente Lula aprovadas em prol da população, a inflação foi revisada para baixo e o consumo das famílias melhorou, contribuindo para o crescimento do nosso país”.

Alckmin escolheu ‘aconselhar’ o filho da vilã Odete Roitman, interpretado pela atriz Débora Bloch, devido aos seus dias quase todos livres no folhetim.

O jovem herdeiro passa o tempo treinando ou praticando triatlo no Rio de Janeiro, onde se passa a novela. Além disso, ele também aproveita para namorar, tornando-se alvo de críticas nas redes sociais.

Ao concluir a legenda, Alckmin diz: “Parece que alguém não vai ter mais a agenda sempre livre?”

Veja publicação

Uso de 'memes'

O governo Lula (PT) vem investindo no uso de memes como estratégia de comunicação nas redes sociais.

Na última sexta-feira, 4, a administração federal usou o meme de “gatinho” para defender a taxação dos super-ricos, que vem sendo rejeitadas pelos congressistas.

“Imagina um gatinho que ganha até R$5 mil por mês... ele quer miar tranquilo! A proposta do Governo Federal é isentar esses felinos trabalhadores do Imposto de Renda, trazendo mais justiça tributária pra quem mais rala (ou mia) todo dia. É menos imposto e mais sachê no fim do mês", diz a postagem.

O tema vem sendo tratado como prioritário pelo governo petista, como uma das formas de equilíbrio para as contas públicas.