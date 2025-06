Agenda de Alckmin é cancelada após internação às pressas

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) está internado em hospital de Brasília - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), de 72 anos, cancelou as agendas institucionais previstas para esta quinta-feira, 29, após passar mal e ser internado às pressas no hospital Sírio-Libânes, em Brasília.

Nos compromissos oficiais do político estavam previstos os seguintes encontros: reuniões com os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Jonas Donizette (PSB-SP), e no Ministério da Saúde.

O número 2 do presidente Lula (PT) deu entrada na unidade de saúde após sentir “enjoos e dores abdominais”, segundo a nota oficial encaminhada à imprensa.

Na ocasião, o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços passou por exames preliminares “que sugerem uma inflamação intestinal, os quais serão complementados à tarde, pela equipe médica que o está assistindo”.

Até o momento, não há informações sobre previsão de alta médica.

Lula teve labirintite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por nova avaliação médica na manhã de terça-feira, 27, após passar mal por um quadro de labirintite. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele segue medicado para controle dos sintomas, mas passa bem.

Lula foi examinado pela chefe da equipe médica da Presidência, Dr. Ana Helena Germoglio, no Alvorada. De acordo com ela, os sintomas de labirintite levam entre 24h e 48h para passar.