Alckmin pode representar Brasil na posse do papa Leão XIV

Durante entrevista em Moscou, Lula havia considerado possível ida de Alckmin a Roma para acompanhar rito - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente em exercício, após a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva à China, disse, neste domingo, 12, que “vai ser uma honra” representando o governo brasileiro na missa que marca o início do pontificado de Leão XIV.

“O presidente Lula ainda não falou comigo, mas eu li na imprensa que ele vai pedir para que eu represente o governo e o povo brasileiro na posse do nosso pontífice, Leão XIV”, disse Alckmin aos jornalistas. “Se o presidente Lula me solicitar, direi: 'Será uma honra representar o nosso país na posse do papa'.”

Lula já havia considerado a possível ida de Alckmin a Roma para acompanhar o rito em entrevista coletiva concedida em Moscou, onde esteve antes de ir para a China. As declarações do vice-presidente foram dadas durante visita dele à Feira Nacional da Reforma Agrária, promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que está sendo realizada desde a última quinta-feira, 8, em São Paulo.



A celebração ocorre em Roma no próximo dia 18 de maio e reúne autoridades do mundo inteiro. Católico praticante, o presidente em exercício afirmou estar “muito feliz”, junto a todos os latino-americanos, com a escolha do pontífice. Ele afirma se sentir honrado com a possibilidade de ser representante do “maior país católico do mundo” na celebração inaugural do pontificado

“Um papa que vai dar continuidade ao trabalho do papa Francisco”, afirmou Alckmin, em relação a Robert Prevost. "Tenho certeza de que o papa Leão XIV vai ser um papa contemporâneo do nosso tempo. Já a primeira mensagem dele foi a paz."