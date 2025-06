Alckmin vai à Nigéria para reforçar laços do Brasil na África

Vice-presidente Geraldo Alckmin - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) embarca para a Nigéria, na próxima terça-feira, 24, em uma missão do governo federal para “relançar” a política externa brasileira para a África.

Esta será sua primeira viagem ao continente.

Conforme apuração da CNN, a comitiva brasileira será composta por 70 empresários que viajarão com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e participarão da 2° Reunião do Mecanismo de Diálogo Brasil-Nigéria. A última reunião do gênero ocorreu há 12 anos.

A expectativa do governo brasileiro é voltar da África com acordos bilaterais fechados.

No ano passado, a aliança do comércio entre Brasil e Nigéria foi de US$ 977 milhões.