Presidente do Senado toma decisão que prejudica Bolsonaro

Bolsonaro e Alcolumbre - Foto: Marcos Correa / PR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indica que não vai aceitar a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na nova versão do projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de janeiro.

Segundo relatos feitos à CNN, para fazer avançar a proposta, que deve ser apresentada ainda em junho, a cúpula nacional do PL aceitou não incluir o ex-presidente.

Em conversas reservadas, Alcolumbre deixou claro que não pautaria uma proposta que incluísse os autores intelectuais dos atos criminosos de 2023. O novo PL da Anistia, que propõe a redução de pena dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluirá foragidos no exterior.

A formulação final da iniciativa inclui os brasileiros que fugiram, por exemplo, para a Argentina e para o Uruguai. Ao todo, cerca de 200 pessoas que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, saíram do país. Do total, a Justiça da Argentina ordenou a prisão de 61.

A proposta tem sido discutida entre os presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado. Segundo apurou a emissora, Bolsonaro também participa das negociações.

Entenda projeto

Apresentado pelo ex-deputado federal Vitor Hugo (PL-GO), o Projeto de Lei 2858/2022 trata sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Além do texto original, outras propostas relacionadas ao assunto foram apensadas ao PL.

"Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei", diz trecho do projeto.