Praia do Nordeste é eleita uma das 10 mais lindas do mundo

Jericoacoara (CE) - Foto: Divulgação / Ascom Setur - Ceará

Com dunas douradas, mar cristalino e uma atmosfera que mistura sofisticação e simplicidade, Jericoacoara, no litoral do Ceará , foi eleita pelo jornal norte-americano Washington Post como uma das 10 praias mais deslumbrantes do mundo.

O reconhecimento, concessão em 2010, segue impulsionando o turismo na região, que se consolida como um dos destinos mais procurados por brasileiros e estrangeiros.

Segundo o Anuário BLTA 2022, o turismo de luxo cresceu 11,96% em Jericoacoara, movimentando mais de R$ 2,2 bilhões. A vila cearense, que já era conhecida por sua beleza rústica e natureza preservada, agora também atrai um público em busca de conforto, experiências exclusivas e hospedagens cinco estrelas.

Um refúgio entre dunas, mar e céu

Localizada a cerca de 300 km de Fortaleza, Jericoacoara, ou simplesmente “Jeri”, como é carinhosamente chamada, combina cenários dignos de cartão-postal com uma vibração descontraída e acolhedora.

Dunas gigantes, lagoas de água doce e poros do sol inesquecíveis criam o clima perfeito tanto para quem busca descanso quanto para os mais aventureiros.

A famosa Lagoa do Paraíso é um dos cartões-postais locais. Suas redes dentro d'água convidam ao relaxamento absoluto. Já as praias são ideais para esportes como kitesurf e windsurf, graças aos ventos constantes e à temperatura agradável o ano inteiro.

Cultura, festas e hospitalidade

Jericoacoara também é um caldeirão cultural. Antiga vila de pescadores, mantém tradições locais enquanto recebe visitantes de todas as partes do mundo. Na alta temporada, especialmente no Natal, Réveillon e Carnaval, a vila ganha vida com festas, eventos e muita música ao vivo.

A taxa de aprovação entre os turistas que visitam Jeri no Carnaval é altíssima: 96,6%, segundo dados divulgados por órgãos de turismo. Isso se deve à combinação única de tranquilidade durante o dia e festas animadas à noite, além do clima de segurança e acolhimento.

Turismo sustentável em alta

Mesmo com o crescimento expressivo do turismo, Jericoacoara tem buscado manter suas paisagens naturais protegidas. O acesso à vila é controlado, e a circulação de veículos é restrita, medidas que ajudam a preservar o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores.