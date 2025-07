5 coisas que ninguém te conta sobre viajar para Tóquio

Conheça curiosidades que ninguém fala sobre o Japão - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Viajar para Tóquio é muito mais do que visitar templos e experimentar sushi autêntico. Mesmo com planejamento, guias turísticos e roteiros prontos, algumas situações só se revelam quando se está ali, no dia a dia das ruas japonesas, tentando entender o fluxo, os gestos e os silêncios de Tóquio.

O Portal A TARDE esteve na capital japonesa, e observou hábitos curiosos e regras sociais que não aparecem em roteiros tradicionais. São detalhes que pegam muitos turistas de surpresa e revelam um lado ainda mais fascinante da vida japonesa.

A seguir, listamos cinco dessas descobertas que merecem atenção de quem vai encarar a capital japonesa pela primeira vez.

1. Caminhar sempre pela esquerda

A mão inglesa funciona tanto com os carros quanto com os pedestres | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

No Japão, o trânsito adota a mão inglesa, ou seja, os carros circulam pela esquerda e o volante dos veículos fica do lado direito. Essa lógica também se aplica aos pedestres, especialmente em estações de metrô, escadas rolantes e calçadas movimentadas.

Na prática, isso significa que você deve andar pela esquerda e, se quiser ficar parado em uma escada rolante, posicione-se também à esquerda, deixando o lado direito livre para quem estiver com pressa. Pode parecer detalhe, mas quebrar essa regra silenciosa causa irritação (mesmo que os japoneses não reclamem em voz alta). É uma questão de fluidez coletiva e respeito ao espaço do outro.

2. A cultura dos agradecimentos

O código de etiqueta no Japão reflete uma alta educação | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Quem entra em um restaurante no Japão é recebido com um coro de " Arigatou Gozaimasu" , que significa "Muito obrigado". Mas o que surpreende é a frequência e a intensidade com que isso acontece: os agradecimentos se repetem na entrada, na saída, entre clientes e funcionários, e até entre os próprios trabalhadores da cozinha.

É comum que cozinhas sejam abertas, permitindo que você veja a equipe em ação e, com isso, ouça dezenas de agradecimento durante uma única refeição. O som ambiente é marcado por vozes firmes, em volume alto, expressando respeito mútuo. Para o turista, pode parecer exagerado no início, mas logo se percebe que esse comportamento faz parte de um profundo código de etiqueta e convivência social.

3. Banheiros tecnológicos

Os banheiros públicos de Tóquio possuem tecnologia com diversas funções | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Os banheiros públicos no Japão são um capítulo à parte da viagem. Apesar do formato ocidental, eles contam com tecnologia embarcada: painéis digitais com funções como aquecimento do assento, sons para abafar ruídos, jatos de água para higiene íntima, desinfetante automático e descarga inteligente, que muitas vezes se ativa sozinha ao final do uso.

Outro detalhe curioso: muitas cabines têm cadeiras fixas para crianças, para que pais e mães possam usá-las com segurança por perto. É mais um exemplo de como a atenção ao detalhe e o cuidado com os próximos estão presentes até nos momentos mais rotineiros.

4. Ninguém atravessa fora do sinal vermelho

Os japoneses levam o código de trânsito a sério | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Pode estar sozinho, na rua mais deserta do mundo, sem um carro nem sequer no horizonte: os japoneses não atravessam a rua com o sinal vermelho para pedestres. Essa obediência ao código de trânsito é levada extremamente a sério, e qualquer tentativa de "dar uma escapadinha" vai render olhares de surpresa e reprovação silenciosas.

Para quem vem de países onde passar fora do sinal é algo corriqueiro, essa disciplina pode causar estranhamento. Mas faz parte da lógica social japonesa: seguir as regras, mesmo sem vigilância, é um compromisso coletivo com a ordem e a convivência.

5. Fumar na rua é proibido (e dá multa!)

Fumar na ruas do Japão é proibido | Foto: Reprodução

Apesar do consumo de cigarro ainda ser comum no Japão, é proibido fumar em áreas públicas. Existem zonas demarcadas chamadas “Smoking Areas”, onde os fumantes podem se reunir. São espaços discretos, muitas vezes localizados em áreas comerciais ou estações, e indicados com placas visíveis em inglês.

Fumar fora dessas áreas pode resultar em multas severas. A regra foi criada para manter as ruas limpas e evitar incômodos aos não fumantes. É mais uma demonstração de como o espaço público no Japão é respeitado com rigor — e também um lembrete importante para turistas desavisados.

Confira o vídeo completo na íntegra: