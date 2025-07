Viajar de trem vira a mais nova moda no turismo de luxo; conheça destinos

Viagem de volta ao mundo que dura 59 dias está entre os roteiros mais procurados - Foto: Reprodução

As viagens em trem de luxo, que existem há cerca de 40 anos, têm se tornado cada vez mais procuradas. O percurso, que iniciou em um lançamento inaugural que conecta Londres e Veneza, inclui também trechos mais recentes que passam por castelos e destilarias de uísque nas Terras Altas da Escócia ou se aninham perto da famosa Machu Picchu, no Peru.

A Belmond, subsidiária do conglomerado de luxo LVMH, passou a observar o interesse crescente em trens de luxo desde o fim da pandemia.

Embora um jato particular seja muito mais rápido que um trem, muitos viajantes escolhem o transporte com o objetivo de apreciar uma viagem mais relaxada com vistas panorâmicas.

“As pessoas querem a oportunidade de desacelerar", diz Gary Franklin, vice-presidente sênior da Belmond, que também opera cruzeiros fluviais, safáris e hotéis de luxo.

“Não há maneira melhor de fazer isso do que sentar em uma cabine de um trem de luxo, olhando pela janela, lendo seus livros, conversando e com um ótimo serviço a bordo”, complementa.

Trem oferece acomodações privadas com estrutura luxuosa | Foto: Reprodução

Os dados sobre a procura por trens de luxo são difíceis de rastrear, mas segundo estimativa da consultoria McKinsey, o gasto total global com essas viagens atingiu US$ 8,6 trilhões em 2024.

Herdeiros são maiores consumidores de viagens de luxo

Um fato curioso, é que as indústrias de turismo e hospitalidade de luxo tendem a crescer mais rápido que segmentos mais acessíveis.

Principalmente por conta do impulsionamento por gerações mais jovens que demonstraram maior disposição para gastar em viagens, além de terem mais riqueza acumulada.

É o caso da Ásia e outros grupos crescentes de indivíduos com patrimônio líquido entre US$ 1 milhão e US$ 30 milhões.

Ainda de acordo com a McKinsey, embora os baby boomers ainda representem uma parcela significativa dos gastos com turismo de luxo, 80% do mercado tem menos de 60 anos.

Millennials X Geração Z

“Tradicionalmente, o público principal para viagens de trem de luxo tem sido casais e grupos de amigos de alta renda entre 50 e 70 anos,” diz Anna Tretter, consultora de viagens em Washington, D.C., da agência boutique Fora X.

Ela acrescenta que as ofertas mais luxuosas de marcas como Belmond e La Dolce Vita Orient Express, do grupo Accor, têm atraído viajantes millennials e da geração Z mais abastados.

Alta procura gera demanda para reservas de viagens em 2027 | Foto: Reprodução/Society of International Railway Travelers

Os jovens são atraídos por trens que oferecem acomodações privadas com banheiros em mármore, criações culinárias de chefs com estrelas Michelin servidas nos melhores porcelana e cristal e entretenimento a bordo, tudo com vistas deslumbrantes pela janela.

As viagens podem ser reservadas com meses ou até anos de antecedência, com alguns operadores já disponibilizando viagens para 2027.

Principais destinos

Com a alta demanda da Belmont, a empresa conta com pacotes de viagem de diferentes destinos, entre eles estão:

Suíça: com vista ampla para os Alpes suíços, a viagem conta com um menu gastronômico e pratos locais como sopa de cevada, salame de Graubünden e queijo de montanha;

Oeste do Canadá e o sudoeste dos Estados Unidos: A viagem passa pelas Montanhas Rochosas canadenses duram dois dias e oferece seis rotas distintas. Entre as rotas estão a dos EUA, que viaja entre Colorado e Utah. Além da rota “First Passage to West”, que conecta Vancouver à cidade de Banff, em Alberta, continua sendo a mais popular. As viagens acontecem no trem de luxo do Rocky Mountaineer.

Singapura e Malásia (duração de 3 dias);

Ásia ;

Escócia ;

Peru.

A empresa irá inaugurar também uma viagem pela Inglaterra e País de Gales, com acomodações para até 36 hóspedes.

Roteiro que passa pelas montanhas rochosas canadenses | Foto: Reprodução/Society of International Railway Travelers

Quanto custa as viagens de trem?

Os viajantes pagam a partir de US$ 124.150 por pessoa, valor que inclui reservas em sete trens de luxo diferentes, toda hospedagem e a maior parte da alimentação, embora os hóspedes sejam responsáveis pela maioria dos voos para as múltiplas transferências entre destinos.

Nesse pacote, “Ao Redor do Mundo de Trem de Luxo”, dura 59 dias e segundo Frank Marini, presidente e CEO, da empresa de viagens de trem de luxo Railbookers Group, as passagens de 2025 esgotaram rapidamente e que já há uma lista de espera com mais de 1.500 pessoas para 2026.