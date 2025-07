Descubra 10 destinos em alta para viagens em família

Rio de Janeiro é destaque no ranking nacional - Foto: Divulgação | Ascom Setur-RJ

Julho é um dos meses mais movimentados para o turismo no Brasil, impulsionado principalmente pelas férias escolares. Com mais tempo disponível para pais e filhos, o período se consolida como uma das principais oportunidades de viagem em família ao longo do ano, ao lado do verão e do Carnaval.

Segundo pesquisa realizada pela MindMiners a pedido do Airbnb, 73% dos brasileiros pretendem viajar dentro do país durante as férias de julho. Entre eles, 45% deverão se deslocar para outros estados e 28% escolherão destinos dentro do próprio estado de origem. A maioria dos viajantes busca relaxar, fugir da rotina e criar momentos de qualidade com seus familiares.

Férias de julho: clima importante menos do que a experiência

Apesar de ocorrerem durante o inverno, as férias de julho não apresentam uma preferência unânime por clima frio ou quente. De acordo com o estudo, 42% dos viajantes escolhem o destino conforme a oportunidade, independentemente da estação. Outros 26% preferem destinos de inverno, com temperaturas mais baixas e paisagens montanhosas, enquanto 24% procuram locais mais quentes para escapar do frio.

Esse comportamento mostra que, mais do que o clima, o importante para o turista brasileiro é viver uma experiência positiva, especialmente em família.

Destinos nacionais em alta no Airbnb

Entre os destinos nacionais mais buscados para o mês de julho, segundo dados do Airbnb, são cidades que combinam atrações turísticas, boa infraestrutura e opções de lazer para todas as idades. As opções incluem praias, parques aquáticos, águas termais e regiões serranas.

Confira os 10 destinos em alta para viagens em família em julho:

Rio de Janeiro (RJ) Gramado (RS) São Paulo (SP) Porto Seguro (BA) Fortaleza (CE) Caldas Novas (GO) João Pessoa (PB) Ipojuca (PE) Campos do Jordão (SP) Olímpia (SP)

Famílias percorrem maiores distâncias e investem mais

A pesquisa também indica que famílias com filhos estão mais dispostas a viajar para destinos distantes e por mais tempo. Entre os entrevistados que planejam percorrer mais de 1.000 km, 26% têm filhos. Além disso, 20% das famílias deverão permanecer entre 11 e 15 dias no destino escolhido, enquanto a média geral é de 12 dias.

O orçamento também tende a ser maior: 63% das famílias com filhos pretendem gastar acima de R$ 3.000 nas férias. Já entre os viajantes sem filhos, 56% afirmam que vão investir até esse valor.

Conforto, espaço e localização definem a hospedagem

Na hora de escolher onde se hospedar, os brasileiros priorizam conforto, espaço para todos os membros da família e boa localização. Segundo o levantamento, 36% dos usuários escolhem conforto inteiros, com ambientes privativos e quartos suficientes para todos.

Essa escolha reflete a tendência do turismo lento, que valoriza experiências autênticas, tempo de qualidade e maior conexão com o local visitado. Chalés, cabanas e hospedagens diferenciadas estão entre as favoritas — especialmente entre as mulheres.

O Airbnb também destaca o aumento na procura por experiências locais, como passeios e atividades guiadas por moradores. A nova versão do aplicativo da plataforma permite reservar essas experiências diretamente, oferecendo uma forma mais genuína de conhecer os destinos.

Motivações principais para viajar em julho

O levantamento aponta que os principais motivos para viagens nas férias de julho são:

Relaxar e descansar (54%)

Conhecer novos lugares (39%)

Fugir da rotina (39%)

Criar boas memórias com a família (39% entre famílias com filhos)

Além disso, 67% dos entrevistados afirmaram que costumam viajar acompanhados, sendo 54% com filhos e 31% com outros familiares, como pais e irmãos.