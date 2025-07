Mateus Aleluia apresenta projeto Bahia Profunda à Embratur

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, recebeu Mateus Aleluia, nesta terça-feira, 8 - Foto: Divulgação

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, recebeu, nesta terça-feira, 8, o cantor, compositor e pesquisador Mateus Aleluia, um dos mais respeitados representantes da cultura afro-brasileira do país.

No encontro, o músico apresentou o projeto Bahia Profunda, iniciativa que propõe um turismo cultural com base no conhecimento, na ancestralidade e no diálogo entre os povos que formaram a identidade do Brasil.

O Bahia Profunda celebra os encontros históricos e espirituais entre os povos africanos, indígenas e europeus na Baía de Todos os Santos, a partir da realização de apresentações culturais com muita música, literatura, dança, cinema, narração de histórias e outras expressões artísticas.

O projeto propõe ainda o desenvolvimento de um turismo científico-cultural, voltado para a troca de saberes entre universidades, pensadores e visitantes do mundo inteiro com conferências, oficinas, apresentações e ações formativas.

Durante a reunião, Marcelo Freixo destacou que o projeto converge com os esforços da Agência em fortalecer o afroturismo. “Nós queremos mostrar ao mundo o Brasil da diversidade, da riqueza cultural afro-brasileira e iniciativas como o Bahia Profunda contribuem diretamente para isso”, afirmou o presidente da Embratur.

Para ele, “o afroturismo é um eixo central da nossa promoção do Brasil no exterior. A gente desloca o olhar sobre qual o Brasil que apresentamos para o mundo, e quem é a voz que vai falar sobre esse Brasil. Isso muda tudo, e entrega à nossa cultura e nossa história de matriz africana o protagonismo que sempre foi negado”.

O artista reforçou que o projeto não se restringe à Bahia. “É uma proposta de abrangência nacional. A Baía de Todos os Santos se conecta com outras baías, a de Guanabara, a de Luanda e expressa a miscigenação que se repete por todo o território brasileiro”, afirmou Mateus Aleluia.

A iniciativa será inscrita no edital de patrocínio da Embratur, para pleitear o apoio institucional da Agência. No encontro, Freixo destacou, contudo, que também se dedicará a articular parcerias para o projeto com outras instituições.

Ações da Embratur

Desde 2023, a Embratur tem adotado uma agenda estruturada para consolidar o afroturismo como um eixo transversal de sua atuação. Criou uma coordenação dedicada ao tema e firmou parcerias com organismos como o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), destinando US$150 mil ao mapeamento de rotas afro-brasileiras com potencial internacional.

A promoção internacional tem sido robusta e estratégica com a inclusão do afroturismo em grandes feiras mundiais, como a IFTM em Paris, a WTM em Londres e a FITUR em Madri. Em uma ação inédita, a Embratur lançou campanhas publicitárias protagonizadas por viajantes negros e firmou parceria com o TripAdvisor para divulgar roteiros de afroturismo.

Ações como as press trips levaram jornalistas estrangeiros para vivenciar o Carnaval dos blocos afro em Salvador e a Festa de Iemanjá, enquanto os famtours apresentaram roteiros afrocentrados em Pernambuco e na Bahia a operadores de turismo norte-americanos.