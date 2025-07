Brasil ganha 18 novos voos nacionais e internacionais até janeiro de 2026

Brasil ganhará novos voos - Foto: Denisse Salazar/Ag. ATARDE

O setor aéreo brasileiro vai ganhar um reforço importante nos próximos meses. Entre agosto deste ano e janeiro de 2026, o país terá 18 novos voos diretos, sendo 12 rotas domésticas e 6 internacionais.

O maior destaque fica por conta da Latam, que está investindo no mercado brasileiro e será responsável por 15 dessas novas rotas, muitas delas para substituir operações que eram feitas por companhias como a Azul e a VoePass, que encerrou suas atividades em março.

A Latam anunciou, por exemplo, o retorno das operações no aeroporto de Campinas, principal base da Azul no Brasil. A partir de agosto, terá voos diretos de Campinas para Brasília.

Além disso, a empresa vai lançar em setembro a rota entre Fortaleza e Parnaíba, no Piauí, destino turístico famoso pelo Delta do Parnaíba, que ficou sem voos diretos após a Azul cancelar a ligação com Belo Horizonte.

Outra novidade é o voo entre Ribeirão Preto e Guarulhos, previsto para outubro, retomando a conexão direta entre as cidades que antes era feita pela VoePass.

Ainda em outubro, a Latam vai estrear rotas como Guarulhos–Boa Vista e Guarulhos–Ribeirão Preto, além de iniciar operações entre Brasília e Foz do Iguaçu.

No mercado internacional, a companhia abrirá ligações importantes como Guarulhos-Córdoba (Argentina) em outubro, Guarulhos–Rosário (Argentina) em dezembro e Florianópolis–Buenos Aires/Ezeiza em janeiro de 2026.

Outros novos voos no Brasil

A Gol terá dois novos voos diretos: Petrolina–Salvador, a partir de setembro, e Guarulhos–Caracas, em agosto, reforçando a presença da companhia na América do Sul.

Já a Copa Airlines confirmou para janeiro de 2026 o início da rota sem escalas entre Salvador e a Cidade do Panamá, conectando o Nordeste brasileiro a dezenas de destinos nas Américas por meio do hub da empresa no Panamá.

Confira todas as novas rotas confirmadas

Novos voos da Latam:

Congonhas–São Luís (outubro)

Guarulhos–Boa Vista (outubro)

Guarulhos–Bonito (setembro)

Guarulhos–Dourados (setembro)

Campinas–Brasília (agosto)

Fortaleza–Parnaíba (setembro)

Florianópolis–Porto Alegre (setembro)

Porto Alegre–Belo Horizonte (setembro)

Guarulhos–Ribeirão Preto (outubro)

Curitiba–Rio de Janeiro (outubro)

Brasília–Foz do Iguaçu (outubro)

Porto Alegre–Buenos Aires/Aeroparque (setembro)

Guarulhos–Córdoba (outubro)

Guarulhos–Rosário (dezembro)

Florianópolis–Buenos Aires/Ezeiza (janeiro 2026)

Novos voos da Gol:

Petrolina–Salvador (setembro)

Guarulhos–Caracas (agosto)

Novo voo da Copa Airlines: