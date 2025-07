Conheça a cidade da Bahia que é referência em ecoturismo no Brasil

Destino é ideal para quem busca aventura e contato com a natureza - Foto: Xando Pereira /Ag. A Tarde

Um dos destinos mais procurados da Bahia pela sua beleza natural, Lençóis tornou-se a principal porta de entrada da Chapada Diamantina. A cidade oferece paisagens deslumbrantes entre casarões coloniais e natureza exuberante, além de atrair milhares de turistas do Brasil e do exterior.

O município combina charme histórico a práticas sustentáveis e um estilo de vida tranquilo e por isso, conquistou o nicho do ecoturismo no Brasil. Aliado a qualidade de vida e o convívio comunitário, a cidade valoriza a cultura regional e mantém um ritmo tranquilo, mesmo com o crescimento turístico.

Essa combinação fortalece seu papel como destino ideal para quem busca aventura e contato genuíno com a natureza. Para os moradores, Lençóis oferece também serviços públicos de mobilidade urbana ao favorecer pedestres e ciclistas, além de saúde e educação que integram ações voltadas ao bem-estar e preservação ambiental.

Turismo sustentável

Todo o planejamento da cidade é voltado para práticas de turismo consciente que tem como princípios a proteção ambiental e a valorização cultural. Entre as iniciativas estão os projetos comunitários de fortalecimento do artesanato local, além da celebração das tradições.

Essa integração entre população, natureza e visitantes transforma a cidade baiana em exemplo de destino que alia economia, cultura e responsabilidade social, um equilíbrio raro no turismo nacional.

Município conta com conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | Foto: Bruno Henrique / Divulgação

Atrações

O município oferece uma ampla gama de opções para diferentes perfis de visitantes, ao unir ecoturismo e experiências culturais. Entre os pontos mais procurados estão:

Cachoeira do Sossego

Para fazer a trilha até a queda d´água é recomendável a contratação de um guia local devido ao perigo em trechos de pedra e rios | Foto: Rosino / Wikimedia

Conhecida por ser uma trilha exigente com paisagens deslumbrantes, situada em Lençóis, a Cachoeira do Sossego faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina e conta com uma caminhada longa de 14 km (ida e volta) que passa por vales e cânions no caminho até chegar à bela cachoeira (15 metros de queda) de cor amarronzada e geladinha.

Ribeirão do Meio

Os tobogãs naturais tornamo destino ideal para quem busca diversão | Foto: Wikimedia

O destino ideal para quem procura diversão e relaxamento, Ribeirão do Meio conta com tobogãs naturais ideais para banho. Para chegar no local é necessário caminhar por um trajeto de 8 km (total ida e volta) em meio a uma trilha sombreada que minimiza a exposição ao sol e torna a jornada agradável.

Morro do Pai Inácio

Destino é um dos mais procurados pelo visual deslumbrante | Foto: Branco Pires / Reprodução

Um dos passeios mais procurados, a imponente imagem do Morro do Pai Inácio oferece uma vista imperdível e panorâmica da Chapada da Diamantina, apesar de exigir fôlego e disposição, a subida para o destino não é das mais difíceis para realizar os 500 metros de trilha que leva ao topo.

Poço do Diabo

Destino é ideal para quem viaja com crianças ou gosta de ter apoio e infraestrutura por perto | Foto: Gleidson Santos / MTUR / Wikimedia

Localizado no coração do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Poço do Diabo é perfeito para aventuras e banho. Conhecido por ser um dos lugares mais acessíveis, o local possui ótima infraestrutura, com estacionamento, restaurante, lanchonete e lojinha de souvenirs. É o destino ideal para quem tem pouco tempo disponível ou não está interessado em realizar trilhas longas.

Centro Histórico

Cidade oferece roteiro arquitetônico pelos casarios do século XIX que tomam conta das ruas no centro histórico | Foto: Bruno Henrique / Divulgação

A arquitetura da cidade preserva a memória dos tempos colonial com restaurantes e vida cultural pulsante. O comércio, os restaurantes, os bares e os principais serviços se concentram nas ruas próximas à praça principal de Lençóis, onde acontecem shows de forró, especialmente durante o São João que atrai milhares de turistas todos os anos.