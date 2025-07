Documentário conta a história das lavadeiras de Lençóis

O documentário inclui entrevistas diretas com as protagonistas - Foto: Divulgação

O documentário “Às Margens do Rio: Lavadeiras de Lençóis-Bahia”, que resgata as histórias das mulheres lavadeiras de Lençóis, na Chapada Diamantina, está previsto para lançar em setembro deste ano. O longa revela um rico universo de tradições, resistência e ancestralidade feminina.

O projeto foi contemplado pelo Edital Paulo Gustavo Bahia, com apoio do Governo do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura. A exibição pública terá atividades culturais e rodas de conversa em Lençóis, ampliando o diálogo comunitário e a acessibilidade através de legendas e intérprete de Libras.

Idealizado e dirigido pela artista e pesquisadora Adriana Teles, conhecida artisticamente como Driamantina, o filme foi inspirado pela história de sua avó, Maria, lavadeira tradicional da região.

“Este documentário é mais que um registro histórico; é uma reconexão profunda com as nossas raízes, um encontro emocionante com a força das mulheres que carregam nas mãos e nas vozes a ancestralidade da nossa Lençóis,” afirma Adriana Teles.

Produzido por Michele Nascimento, fotógrafa e produtora audiovisual, o documentário destaca a importância das lavadeiras, mulheres majoritariamente negras e trabalhadoras que, apesar de sua fundamental contribuição econômica e social, tiveram sua história invisibilizada.

Documentário resgata memórias de lavadeiras de Lençóis | Foto: Divulgação

“Recontar essa história é reconhecer essas mulheres que, por gerações, foram guardiãs silenciosas de uma tradição que precisa ser vista e valorizada. É um tributo necessário e um ato de reparação histórica. Valorizar o ofício de lavadeira é reconhecer o papel fundamental que essas mulheres desempenharam na sustentação de suas famílias e na construção da história de Lençóis,” reforça Michele.

As gravações iniciaram em abril de 2025 em locais historicamente relevantes como o Parque Muritiba, casas das próprias lavadeiras e a comunidade quilombola Remanso. O documentário inclui entrevistas diretas com as protagonistas, promovendo um espaço de escuta ativa, valorização cultural e fortalecimento econômico através da participação de profissionais locais que têm laços diretos com as lavadeiras.

A produção conta ainda com a parceria de instituições como a Associação Grãos de Luz e Griô e a Escola Estadual Renato Pereira Viana, onde serão realizadas oficinas de fotografia para estudantes locais.

O documentário também busca estabelecer conexões com outras iniciativas culturais da região, reforçando a economia criativa local e valorizando a identidade cultural Chapadeira.