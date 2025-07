Estudantes produzem vinagre artesanal a partir do caldo de cana

Vinagre de caldo de cana fortalece o sistema imunológico - Foto: Freepik

Os saberes ancestrais estão presentes em diferentes comunidades no interior da Bahia, enriquecendo a cultura com tradições e receitas. Entusiasmados pelo professor Valério Araujo, as estudantes Mayelen Sena e Lavínia Livia de Santos, do Colégio Estadual do Campo de Serra Grande, no município de Uruçuca, utilizaram desse saber para criar um tipo de vinagre artesanal a partir do caldo da cana.

O projeto tem objetivo de desenvolver novos meios de comércio na comunidade, de uma maneira sustentável e sustentável, além de trazer novas formas de renda.

Para a criação do vinagre artesanal foi utilizado o caldo da cana, uma matéria-prima benéfica e fácil de encontrar na região.

Benefício

De acordo com estudos feitos pelo Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos (CTPA), o vinagre de caldo de cana fortalece o sistema imunológico, auxilia na digestão e tem mais aminoácidos essenciais que são responsáveis pelo organismo humano, além de melhorar a sua funcionamento, defendendo o organismo, fortalecendo os sistemas imunológicos e na proteção natural contra doenças.

“As receitas ancestrais têm um valor gigante por que fazem parte da nossa história. Aprender com o que é mais velhos faziam e uma forma de manter viva a nossa cultura”, afirmou Mayelen.

O projeto, que conta com o apoio da Secretaria da Educação (SEC), e envolve a equipe da escola, contribuiu com foco de renda e autossustentabilidade. As estudantes planejam fazer a comercialização do produto em eventos na região. “Devemos resultados, planejamos ampliar as vendas criado uma loja física”, enfatiza Lavínia, destacando que o produto é importante para fortalecer a cultura e proporcionar emprego para os consumidores quanto para possíveis investidores.