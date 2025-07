Salvador e 90 cidades da Bahia têm risco de chuvas fortes até segunda

O aviso é válido até segunda-feira, 14 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Na Bahia, 91 muncípios estão em estado de alerta de nível amarelo, que indica perigo potencial, devido à previsão de chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o aviso é válido até esta segunda-feira, 14, e atinge áreas do Nordeste Baiano, Sul e Centro-Norte do estado. Entre as cidades atingidas estão Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Itabuna.

Segundo o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm em um único dia. As precipitações devem vir acompanhadas de ventos com rajadas de até 60 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

A recomendação é que a população evite manusear equipamentos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades e redobre os cuidados em áreas de risco, como encostas e regiões sujeitas a deslizamentos. Em situações emergenciais, os órgãos indicados para contato são a Defesa Civil, pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Municípios das regiões Metropolitana de Salvador, Recôncavo Baiano, Baixo Sul e Litoral Norte. Entre os municípios listados estão Candeias, Lauro de Freitas, Ilhéus, Cruz das Almas, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, Valença, Itacaré, Maragogipe e Vera Cruz receberam o alerta. A relação completa das cidades pode ser consultada no site oficial do Inmet.