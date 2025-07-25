Preço do café tem primeira queda após 18 meses de alta no Brasil

Grãos de café - Foto: Heckel Júnior | Divulgação

Pela primeira vez desde dezembro de 2023, o preço do café moído registrou queda no IPCA-15 de julho, com recuo de 0,36%, interrompendo uma sequência de 18 meses de altas consecutivas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 25, pelo IBGE. Mesmo com a leve redução, o produto acumula alta de 76,5% nos últimos 12 meses – a maior variação entre os 367 itens analisados pelo índice.

As marcas de café premium continuam com preços elevados, chegando a R$ 80 o quilo em algumas capitais. Em São Paulo, o IPC da Fipe já apontava uma tendência de queda, mas os valores seguem altos, reflexo dos impactos climáticos que afetaram as safras recentes.

Governo Trump

Outro fator que adiciona incertezas ao mercado é o anúncio do governo Trump sobre a possível aplicação de uma sobretaxa de 50% às exportações brasileiras de café.

O Cepea alerta que o setor ainda estuda como redistribuir a oferta, diante de um possível entrave comercial que pode influenciar os preços no mercado internacional.

Segundo dados do FGV Ibre, o café em pó acumulou alta de 89,6% em 12 meses, muito acima da média de inflação da cesta de inverno, que ficou em 2,8%. “O café foi o principal destaque negativo, com aumento expressivo”, avaliou o economista Matheus Dias, da instituição.