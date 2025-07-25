Menu
ECONOMIA

Preço do café tem primeira queda após 18 meses de alta no Brasil

No entanto, marcas premium, continuam com valores elevados

Por Redação

25/07/2025 - 17:51 h
Grãos de café
Grãos de café -

Pela primeira vez desde dezembro de 2023, o preço do café moído registrou queda no IPCA-15 de julho, com recuo de 0,36%, interrompendo uma sequência de 18 meses de altas consecutivas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 25, pelo IBGE. Mesmo com a leve redução, o produto acumula alta de 76,5% nos últimos 12 meses – a maior variação entre os 367 itens analisados pelo índice.

As marcas de café premium continuam com preços elevados, chegando a R$ 80 o quilo em algumas capitais. Em São Paulo, o IPC da Fipe já apontava uma tendência de queda, mas os valores seguem altos, reflexo dos impactos climáticos que afetaram as safras recentes.

Leia Também:

Inflação em Salvador fecha 0,15% em julho puxada por passagem aérea
Lula reage a desejo dos EUA em minerais do Brasil: "Ninguém põe a mão"
Ressarcimento do INSS decepciona aposentados; saiba o que fazer

Governo Trump

Outro fator que adiciona incertezas ao mercado é o anúncio do governo Trump sobre a possível aplicação de uma sobretaxa de 50% às exportações brasileiras de café.

O Cepea alerta que o setor ainda estuda como redistribuir a oferta, diante de um possível entrave comercial que pode influenciar os preços no mercado internacional.

Segundo dados do FGV Ibre, o café em pó acumulou alta de 89,6% em 12 meses, muito acima da média de inflação da cesta de inverno, que ficou em 2,8%. “O café foi o principal destaque negativo, com aumento expressivo”, avaliou o economista Matheus Dias, da instituição.

x