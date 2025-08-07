Casal sai para namorar e morre após carro cair de 400 metros de altura

Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo - Foto: Reprodução

O que seria um passeio e um momento de descontração para o casal de namorados Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, acabou em tragédia. Eles saíram para namorar, pararam um carro perto um paredão e acabaram despencando de 400 metros de altura em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na última segunda-feira, 4.

O local onde o acidente aconteceu é famoso por ser uma rampa de voo livre. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do casal foi encontrado sem roupas e fora do veículo. A PM acredita que a dupla foi ejetada do carro após o veículo bater na primeira pedra, a mais de 100 metros de altura. As informações são do G1.

Adriana Machado Ribeiro tinha 42 anos e era natural Venda Nova do Imigrante e trabalhava há 16 anos em uma padaria. Ela deixou dois filhos, um menino e uma menina, de um relacionamento anterior. Marcone da Silva Cardoso tinha 26 anos e era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele morava em Venda Nova do Imigrante e trabalhava como operador de máquinas. Eles estavam juntos há seis meses.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na madrugada da segunda-feira, 4. Com o impacto da queda, o corpo do casal foi ejetado. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram fazer trilha para encontrar o corpo de Adriana. Já o corpo de Marcone foi encontrado na base do paredão de pedra. O veículo ficou totalmente destruído.