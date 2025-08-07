Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Casal sai para namorar e morre após carro cair de 400 metros de altura

Corpos foram encontrados sem roupa na madrugada de segunda-feira (4)

Por Redação

07/08/2025 - 9:29 h
Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo
Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo -

O que seria um passeio e um momento de descontração para o casal de namorados Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, acabou em tragédia. Eles saíram para namorar, pararam um carro perto um paredão e acabaram despencando de 400 metros de altura em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na última segunda-feira, 4.

O local onde o acidente aconteceu é famoso por ser uma rampa de voo livre. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do casal foi encontrado sem roupas e fora do veículo. A PM acredita que a dupla foi ejetada do carro após o veículo bater na primeira pedra, a mais de 100 metros de altura. As informações são do G1.

Adriana Machado Ribeiro tinha 42 anos e era natural Venda Nova do Imigrante e trabalhava há 16 anos em uma padaria. Ela deixou dois filhos, um menino e uma menina, de um relacionamento anterior. Marcone da Silva Cardoso tinha 26 anos e era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele morava em Venda Nova do Imigrante e trabalhava como operador de máquinas. Eles estavam juntos há seis meses.

Leia Também:

Pastor é preso por realizar hipnose para estuprar fiéis durante cultos
Adolescente de 15 anos mata a facadas irmão de 7 dentro de casa
Adolescente é baleado na nuca por prima após 'brincadeira' com rifle

Relembre o caso

O acidente aconteceu na madrugada da segunda-feira, 4. Com o impacto da queda, o corpo do casal foi ejetado. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram fazer trilha para encontrar o corpo de Adriana. Já o corpo de Marcone foi encontrado na base do paredão de pedra. O veículo ficou totalmente destruído.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente casal Espirito Santo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Carro despencou na Região Serrana do Espírito Santo
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x