Adolescente é baleado na nuca por prima após 'brincadeira' com rifle

As investigações seguem em andamento pela DHPP de Linhares - Foto: Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi baleado, na manhã de domingo, 9, após ser atingido por um tiro de rifle na nuca, disparado pela prima, de 25 anos. O caso ocorreu em um sítio em Linhares, no norte do Espírito Santo.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, em depoimento às autoridades, contou que o tiro foi acidental e que iria apenas fazer uma brincadeira com a arma para acordar três amigos que estavam dormindo no momento do disparo.

Os outros dois jovens que estavam no local têm 17 e 22 anos, porém, o único ferido foi o primo, atingido na nuca e socorrido em estado grave para um hospital da cidade.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), a guarnição foi acionada para fornecer auxílio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no atendimento a uma vítima de disparo de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Rio Quartel.

No local, um homem, de 24 anos, abordou a equipe da PM e relatou que a namorada havia dado um tiro acidental no primo. Na residência, foram apreendidos um rifle calibre 22 e sete munições. O homem assumiu ser dono da arma de fogo, porém, informou que não possuía registro.

Aos militares, a mulher disse que pediu ao namorado para pegar o rifle, pois queria fazer uma brincadeira com os amigos para acordá-los. Segundo a prima, a arma disparou sem que ela apertasse o gatilho, atingindo a nuca do adolescente.

O adolescente foi socorrido e levado pelo Samu para o Hospital Rio Doce. A vítima realizou uma cirurgia no domingo e permanece internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que a ocorrência foi entregue na 16ª Delegacia Regional de Linhares, com a condução de um suspeito de 24 anos e uma suspeita de 25 anos.

O dono da arma foi autuado por porte ilegal e liberado após o pagamento da fiança. Já a prima do adolescente foi interrogada e liberada, “uma vez que as oitivas realizadas até o momento indicam que o tiro foi acidental”, disse a corporação em nota.

As investigações seguem em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.