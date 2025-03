Adolescente ameaça expor caso com homem casado e morre estrangulada

Laurinda Maria Fortaleza Delfino, de 15 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma adolescente de 15 anos morreu estrangulada na sexta-feira, 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, em Serra Jatobá, zona rural de Pio IX, no Piauí. O suspeito do crime é um jovem de 18 anos que estaria envolvido em um relacionamento extraconjugal com a vítima.

Segundo as investigações, Laurinda Maria Fortaleza Delfino teria ameaçado expor o relacionamento com o jovem, que é casado. Um menor, de 16 anos, suspeito de ter intermediado os encontros entre os dois em sua casa, foi apreendido sob suspeita de participação no crime.

Laurinda foi encontrada morta no chão do quarto da residência do menor de idade. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa teria sido asfixia mecânica por estrangulamento.

O suspeito se apresentou voluntariamente à Delegacia de Polícia Civil no sábado, 8. No entanto, na ocasião, ainda não havia indícios suficientes para mantê-lo sob custódia, por isso foi liberado.

Com o avanço das investigações, Keilon é considerado foragido e polícia busca o suspeito.