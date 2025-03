Mãe de ‘chefão’ do CV é presa e R$ 125 milhões são bloqueados

Bloqueio representa um dos maiores valores já interceptados em investigações contra o Comando Vermelho - Foto: Reprodução

Uma operação contra o crime organizado no Ceará resultou na prisão de Ruth Leide da Silva Alencar, de 49 anos, mãe de Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como ‘Skidum’, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no estado. A detenção ocorreu no domingo, 9, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), e faz parte de um esforço contínuo para desmantelar as operações financeiras da facção criminosa. Segundo as investigações, Ruth Leide já havia sido presa anteriormente, em dezembro de 2024, durante outra ofensiva policial que levou à captura de seu outro filho e de integrantes da rede de lavagem de dinheiro do grupo.

No momento da prisão, ela se encontrava dentro de um presídio, onde visitava seu filho encarcerado. Há suspeitas de que atuava como intermediária de ‘Skidum’, transmitindo instruções para que o Comando Vermelho atacasse provedores de internet no Ceará – uma estratégia utilizada por facções para prejudicar operações policiais e comprometer a segurança digital.

Além da prisão, as autoridades bloquearam um montante significativo de recursos ligados à organização criminosa. No total, 77 contas bancárias, distribuídas entre pessoas físicas e jurídicas em 13 estados brasileiros, tiveram um total de R$ 125,8 milhões congelados. O bloqueio representa um dos maiores valores já interceptados em investigações contra o Comando Vermelho.