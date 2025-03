Ambulante é esfaqueado em discussão por preço de água de coco

Um homem que estava no local conseguiu afastar os dois ambulantes que brigavam - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma briga entre ambulantes terminou com um deles esfaqueado, no último domingo, 9. De acordo com testemunhas que estavam no local, a briga teria começado pela disputa no preço da venda da água de coco. O caso aconteceu no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação é da CNN Brasil.

Em vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um dos ambulantes começa a correr atrás do outro com uma faca. Um outro homem presente no local tentou impedir a ação e conseguiu afastar os dois.

Uma viatura do Segurança Presente, chegou em seguida e abordou os dois envolvidos na briga, além de render o homem que estava armado com a faca.

De acordo com a polícia, o homem agredido teve um corte na cabeça e foi levado para a UPA de Botafogo e depois transferido para o Hospital Souza Aguiar. O ferimento foi superficial e o estado de saúde dele é estável.

O ambulante agressor foi preso e levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado.