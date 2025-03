Suspeito de matar namorada a facadas em Cajazeiras é preso

- Foto: Reprodução redes sociais

O homem suspeito de matar a jovem de 19 anos Ilana Ferreira do Nacimento, em Cajazeiras VIII, em Salvador, foi preso no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Lucas de Jesus Cardoso se apresentou acompanhado por um advogado em 27 de fevereiro e ficou custodiado. Nesta sexta-feira, 7, ele foi recambiado para o presídio de Barreiras.

A jovem foi encontrada esfaqueada e sem vida no dia 15 de fevereiro, na casa onde morava com Lucas, de 20 anos. O imóvel fica no Caminho 23, Setor C, em Cajazeiras VIII. De acordo com amigos da vítima, Ilana vivia em um relacionamento abusivo. Ela estava prestes a trabalhar na cobertura da festa carnavalesca do bairro para um veículo comunitário. Ela era esperada em uma reunião de alinhamento, mas não apareceu.

A jovem sonhava em atuar profissionalmente na área de comunicação e já havia feito outros trabalhos semelhantes para a mesma página. Nessas ocasiões, segundo os amigos, Lucas se oferecia para acompanhá-la, porque sentia ciúmes quando ela saía sozinha, mesmo que fosse para trabalhar.

O corpo de Ilana foi sepultado sob forte comoção de amigos e da família, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.