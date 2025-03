Influencer estrangeiro afirma que foi assaltado e agredido em Salvador

Influencer tem uma página sobre língua portuguesa e fala sobre o Brasil - Foto: Reproducão | Redes Sociais

Um influenciador digital americano afirmou que foi assaltado na madrugada de quarta-feira, 5, enquanto voltava para a casa na Avenida Oceânica, onde estava hospedado para curtir o Carnaval de Salvador. Ele fez a denuncia por meio de suas redes sociais.



O influencer Spencer, mais conhecido como "spencersabe", veio dos Estados Unidos para curtir o Carnaval de Salvador com amigos. No relato, ele conta que foi cercado por cerca de seis a sete indivíduos, que pareciam ser adolescentes, e foi forçado a entregar seu celular.

Além dele, um amigo que estava com ele também foi abordado pelos criminosos que os agrediram. "Me bateram na cabeça, me jogaram no chão... Eles quebraram o joelho da pessoa que estava comigo."

Spencer diz que estava atento, e passava na "área policiada" de Salvador, além de fazer o uso da doleira.

No final, ele agradece pelo pior não ter acontecido, e mesmo angustiado disse que a cidade é incível e adorou o Carnaval.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia diz que a 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho disse que segue investigando o caso. "Oitivas e diligências são realizadas no sentido de identificar os agressores e esclarecer o fato", disse a PC em nota.