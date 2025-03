Cachoeira adere ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo

- Foto: Ilustrativa/Antonio Cruz/Agência Brasil

A Prefeitura de Cachoeira, no recôncavo baiano, aderiu ao Programa Brasil Alfabetizado e Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA), através da plataforma de acesso do Ministério da Educação (MEC). A iniciativa amplia o acesso à educação, promovendo inclusão e oferecendo melhores oportunidades para aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade regular.

De acordo com o MEC, o Pacto Nacional é uma política pública construída de forma colaborativa pelo Ministério da Educação com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Com um investimento de R$ 4 bilhões, o projeto visa expandir a oferta de educação para jovens e adultos, buscando reduzir a taxa de analfabetismo no país.

O objetivo é aumentar o nível de escolaridade da população e o número de vagas para aqueles que desejam estudar, oferecendo cursos que integram a educação básica à formação profissional.

“O Programa Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos vem fortalecer as nossas ações para a erradicação do analfabetismo e a qualificação da população. Trata-se de uma iniciativa do MEC para combater e promover a educação de jovens e adultos, acima de 15 anos ou mais, oferecendo cursos de alfabetização e educação básica, para jovens e adultos que não tiveram acesso à educação formal, lhes disponibilizando novas oportunidades”, afirmou a prefeita da cidade, Eliana Gonzaga (PT).