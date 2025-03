Após morte do marido, suspeita vai às compras com cartão da vítima

Homem estava esquartejado e carbonizado dentro do freezer - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A mulher suspeita de participar da morte do companheiro em Balneário Quintão, distrito de Palmares do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul, foi ouvida pela polícia e negou qualquer envolvimento com o crime. No entanto, a Polícia Civil desconfia da versão da mulher.

Segundo a PC, no domingo, 2, enquanto o corpo de Milton Prestes da Silva, de 55 anos, estava esquartejado e carbonizado dentro do freezer em casa, Ana Alice da Rocha, de 47 anos, fez compras em um supermercado usando o cartão do companheiro. A mulher foi presa no último sábado, 8.

Enteado preso

O enteado da vítima e filho da suspeita, de 23 anos, foi preso em flagrante em Gramado, na Serra do RS, na terça-feira, 4. Ele teria confessado o crime durante o interrogatório, sob a alegação de que a mãe sofria violência doméstica.

Relembre o caso



De acordo com a Polícia, a mulher de 47 anos teria tido um comportamento atípico ao ser questionada por parentes, na manhã desta terça, sobre o paradeiro do homem. Vizinhos relataram também que perceberam "bastante fumaça" saindo da casa da mulher, no sábado, 1º.

"Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e deixou o local a bordo de um veículo Gol branco, sem rumo definido. Posteriormente, os familiares adentraram a residência e encontraram o corpo carbonizado no interior de um freezer", diz o informe da BM sobre a ocorrência.

O delegado Antônio Carlos Ractz Jr. acredita, preliminarmente, que o objetivo do esquartejamento foi dificultar a identificação. Segundo ele, havia um saco de cimento no cômodo para tentar ocultar o cadáver.

O carro que a mulher de Milton teria usado foi encontrado abandonado horas depois. No porta-malas do veículo, havia um serrote, restos de carvão e uma corda, segundo a Brigada Militar.

A suspeita tem antecedentes policiais por apropriação indébita, dano e tráfico de drogas. Ela não foi localizada.