Homem com sinais de embriaguez é preso dormindo na rua com revólver na cintura

O indivíduo foi preso em flagrante e levado à 27ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação/Sindpesp

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de domingo, 10, por porte ilegal de arma de fogo, no Riacho Fundo 2. O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, foi encontrado dormindo na rua, na QN 14C da região administrativa. A prisão ocorreu após uma denúncia sobre a presença de um homem armado na área, o que levou os policiais do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 48) a realizarem a abordagem.

Durante a revista, foi encontrado um revólver calibre 32 na cintura do homem, com uma bala no tambor e a numeração raspada. O indivíduo foi preso em flagrante e levado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde o caso está sendo investigado.