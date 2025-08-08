Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

App de transporte do CV gerava lucro de R$ 1 milhão por mês

Outros aplicativos oficiais, como Uber e 99 eram proibidas na localidade, logo, os moradores precisavam baixar a opção alternativa

Por Redação

08/08/2025 - 15:01 h
Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês.
Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês. -

Uma operação contra um esquema de transporte clandestino organizado pela facção criminosa Comando Vermelho, CV, foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 08, nomeada como Operação Rota das Sombras.

De acordo com as investigações, ao menos 300 mototaxistas foram coagidos a instalar o aplicativo desenvolvido pela facção. É estimado que a facção tenha levantado mais de R$ 1 milhão por mês.

As plataformas oficiais, como Uber e 99, eram proibidas de atuar na região, por isso os moradores ficavam sem opção e utilizavam o aplicativo.

Mandatos e prisões

Agentes da 34º Delegacia de Polícia, DP, de Bangu foram enviados para cumprir 7 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Até o momento, 5 pessoas haviam sido presas.

Leia Também:

Conheça o TCP, facção do Rio que deixou marcas na orla da Salvador
Sexo dentro de delegacias em Salvador vira alvo de investigação; entenda
Mulher traída que matou marido com chumbinho é condenada a 19 anos de prisão

Em um dos endereços, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie, um veículo da marca BMW blindado com um dos alvos.

Como os criminosos atuavam

O núcleo criminoso controlava os pilotos com ameaças e extorsão, um outro grupo fazia a gestão dos custos da corrida, repassados de forma integral ao chefe do tráfico local.

O aplicativo em questão era chamado Rotax Mobili e seguia com o slogan “O único aplicativo de viagens de carro e moto que passa pela barricada e te deixa na porta de casa.”

Interface do aplicativo Rotax Mobili
Interface do aplicativo Rotax Mobili | Foto: Reprodução

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês.
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês.
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês.
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Aplicativo de mototáxi clandestino operava no RJ e lucrava mais de R$ 1 milhão por mês.
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x