App de transporte do CV gerava lucro de R$ 1 milhão por mês

Uma operação contra um esquema de transporte clandestino organizado pela facção criminosa Comando Vermelho, CV, foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 08, nomeada como Operação Rota das Sombras.

De acordo com as investigações, ao menos 300 mototaxistas foram coagidos a instalar o aplicativo desenvolvido pela facção. É estimado que a facção tenha levantado mais de R$ 1 milhão por mês.

As plataformas oficiais, como Uber e 99, eram proibidas de atuar na região, por isso os moradores ficavam sem opção e utilizavam o aplicativo.

Mandatos e prisões

Agentes da 34º Delegacia de Polícia, DP, de Bangu foram enviados para cumprir 7 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Até o momento, 5 pessoas haviam sido presas.

Em um dos endereços, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie, um veículo da marca BMW blindado com um dos alvos.

Como os criminosos atuavam

O núcleo criminoso controlava os pilotos com ameaças e extorsão, um outro grupo fazia a gestão dos custos da corrida, repassados de forma integral ao chefe do tráfico local.

O aplicativo em questão era chamado Rotax Mobili e seguia com o slogan “O único aplicativo de viagens de carro e moto que passa pela barricada e te deixa na porta de casa.”