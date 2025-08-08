Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Sexo dentro de delegacias em Salvador vira alvo de investigação; entenda

As denúncias se estendem ao longo de 12 anos

Por Redação

08/08/2025 - 12:20 h | Atualizada em 08/08/2025 - 13:49
Irregularidades praticadas durante o exercício da função entre 2012 e 2024
Irregularidades praticadas durante o exercício da função entre 2012 e 2024

Um policial civil de Salvador está sendo investigado por suspeita de uma série de abusos e irregularidades que aconteceram em delegacias da cidade. Os casos envolvem desde o uso do espaço da delegacia pra praticar relações sexuais até deixar o filho dirigir uma viatura durante uma ação.

As denúncias se estendem por 12 anos, de 2012 a 2024, e foram detalhadas em duas portarias assinadas pelo delegado-geral André Viana, que determinou a abertura da investigação. De acordo com o g1, as unidades onde as situações ocorreram ficam nos bairros de Valéria e Boca do Rio.

Além do uso impróprio da delegacia, o investigador, que também já foi coordenador, permitiu que os filhos, menores de idade, entrassem em uma sala onde ficam guardadas as armas da unidade. O que gerou alerta na corporação.

As apurações indicam ainda que o servidor pode estar envolvido em esquema de desmanche de veículos apreendidos, desmontando os carros parados no pátio da delegacia pra vender as peças.

Três delegados estão investigando o caso, com prazo inicial de 30 dias pra fechar o inquérito, que pode ser estendido. A corporação mantém o acompanhamento dos processos para esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis.

x