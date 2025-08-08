Empresário é morto a tiros dentro da própria tabacaria na Bahia

Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um empresário identificado como Bruno Vinícius Ribeiro de Oliveira, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 7, dentro da tabacaria Green House Concept, na Rua Nilo Peçanha, em Morro do Chapéu, no interior da Bahia.

De acordo com informações preliminares, homens armados chegaram um carro, efeturaram os disparos e fugiram. A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Irecê) instaurou um inquérito policial para apurar o homicídio de Bruno Vinícius Ribeiro de Oliveira vítima de disparos de arma de fogo, em um estabelecimento comercial, no centro de Morro do Chapéu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Bruno chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde com o auxílio de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.