Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Empresário é morto a tiros dentro da própria tabacaria na Bahia

Vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos

Por Bernardo Rego

08/08/2025 - 8:29 h
Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha
Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha -

Um empresário identificado como Bruno Vinícius Ribeiro de Oliveira, de 37 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 7, dentro da tabacaria Green House Concept, na Rua Nilo Peçanha, em Morro do Chapéu, no interior da Bahia.

De acordo com informações preliminares, homens armados chegaram um carro, efeturaram os disparos e fugiram. A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Irecê) instaurou um inquérito policial para apurar o homicídio de Bruno Vinícius Ribeiro de Oliveira vítima de disparos de arma de fogo, em um estabelecimento comercial, no centro de Morro do Chapéu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime.

Leia Também:

Vendedor de acarajé é executado a tiros por dupla em motocicleta
Comerciante é executado a tiros em frente a loja em Feira de Santana
Último adeus: menino de 13 anos é executado após se despedir da mãe

Bruno chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde com o auxílio de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

empresário Morro do Chapéu morto a tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Crime aconteceu na Rua Nilo Peçanha
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x