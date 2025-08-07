POLÍCIA
Comerciante é executado a tiros em frente a loja em Feira de Santana
Everaldo Ferreira da Silva, de 62 anos, foi surpreendido no local
Por Redação
Um comerciante foi executado a tiros em frente a seu estabelecimento na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira, 6, na entrada do Tomba, quando a vítima, identificada como Everaldo Ferreira da Silva, de 62 anos, estava descansando.
Segundo o Acorda Cidade, ele estava sentado do outro lado da Avenida ll, em frente ao seu estabelecimento, um bazar, quando foi surpreendido por um homem que passou em um Celta preto e deflagrou vários tiros. A vítima foi atingida nos braços e na barriga e morreu ainda no local.
Após o isolamento, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização de perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).
