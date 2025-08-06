Menu
POLÍCIA
BRIGA POR HERANÇA

Homem é preso após atropelar e matar tio em disputa por herança

Crime aconteceu no final de julho e suspeito foi detido na terça-feira, 5

Por Redação

06/08/2025 - 23:53 h
Imagens mostraram que sobrinho atropelou o tio várias vezes
Imagens mostraram que sobrinho atropelou o tio várias vezes -

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso nessa terça-feira, 5, suspeito de atropelar e matar o próprio tio, no dia 30 de julho último, na cidade de Cruz das Almas, no recôncavo da baiano. A Polícia Civil apura se o crime foi motivado por uma disputa familiar por herança.

De acordo com informações PC, tio e sobrinho trabalhavam juntos em uma oficina, que foi deixada como bem para a família, e um arranhão no carro do suspeito, teria sido o estopim para o crime. Carlos Alberto Marques dos Santos, 65 anos, foi atropelado pelo suspeito, enquanto pilotava uma motocicleta.

A princípio, o caso foi registrado como acidente de trânsito. No entanto, após perícia, análises de de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, os investigadores chegaram a conclusão de que o fato se tratava de um homicídio. As imagens demonstraram que o homem atropelou o tio várias vez, o que também foi confirmado com as provas testemunhais.

O suspeito estava com mandado de prisão preventiva em aberto e era considerado foragido da Justiça. Ele foi detido após se apresentar na delegacia da cidade com advogados e responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.

x