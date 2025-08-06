Menu
MISTÉRIO

Casal morto em plantação de eucalipto estava desaparecido desde sexta

Vítimas desapareceram em Alcobaça e foram encontradas a 64 km de onde moravam

Por Redação

06/08/2025 - 23:26 h
Casal desapareceu na sexta-feira, 1º de agosto
Casal desapareceu na sexta-feira, 1º de agosto

Os corpos de Maiume Rodrigues Soares, 34 anos, e Geovana da Silva Papa, 40, foram encontrados na manhã da terça-feira, 5, em uma plantação de eucaliptos, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O casal foi encontrado com marcas de tiros, na comunidade de Arara, na zona rural da cidade.

Eles estavam desaparecidos desde a última sexta-feira, 1º de agosto. Neste dia, o casal encaminhou uma fotografia para familiares informando que havia chegado na casa onde moravam, no distrito de Canta Galo, em Alcobaça, também no extremo sul do estado.

No dia 2, após perceber que eles estavam desaparecidos, um familiar esteve no imóvel, onde encontrou alguns cômodos revirados e pequenas manchas de sangue no sofá da sala. Além disso, a pessoa notou que o veículo do casal, uma caminhonete de luxo, modelo Toyota Hilux, também não foi localizado. A polícia apurou que o carro era um clone de outro veículo licenciado no estado de Minas Gerais.

Major tem preventiva por facilitar celulares em presídio: "Não é caso isolado"
Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador
Dupla que executou homem no interior da Bahia é localizada na RMS

Imagens do carro do casal foram registradas por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial de Alcobaça seguindo em direção à cidade de Teixeira de Freitas. Após analisar outras imagens, a Polícia Civil constatou que a caminhonete entrou em Teixeira de Freitas, mas não saiu. A distância entre Alcobaça, onde as vítimas moravam, e o local em que elas foram encontradas é de cerca de 64 km.

O duplo homicídio é investigado pela 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas). A autoria e motivação ainda são investigadas.

x