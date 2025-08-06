Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PORNOGRAFIA INFANTIL

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

Polícia apreendeu vários equipamentos eletrônicos na casa dela

Por Redação

06/08/2025 - 22:30 h | Atualizada em 06/08/2025 - 22:44
Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente
Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente -

A Polícia Civil investiga uma adolescente por pornografia infantil em ambiente virtual. Agentes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) cumpriram, na manhã dessa quarta-feira, 6, um mandado de busca e apreensão na residência dela, no bairro de Brotas, em Salvador.

Equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) também participaram da ação. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador.

Leia Também:

Dupla que executou homem no interior da Bahia é localizada na RMS
Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador
Tarifaço dos EUA pode gerar perdas bilionárias e desemprego na Bahia

Na residência, que fica na Rua Jardim Madalena, os investigadores apreenderam dois celulares, um videogame, um pen drive e uma CPU. Todo material será encaminhado para perícia.

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos na casa dela
Equipamentos eletrônicos foram apreendidos na casa dela | Foto: Divulgação Polícia Civil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente investigada pornografia infantil armazenamento de pornografia infantil distribuição de pornografia infantil polícia civil dai pornografia infantil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente
Play

"Não houve chacina, a polícia estava presente", diz governador sobre tiroteio

Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente
Play

Entenda esquema milionário de furtos em lojas de luxo desarticulado em Salvador

Investigadores cumpriram mandado de busca e apreensão na casa da adolescente
Play

Falha no ataque: tiroteio deixa traficante morto e assusta moradores de Salvador

x