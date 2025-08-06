PORNOGRAFIA INFANTIL
Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador
Polícia apreendeu vários equipamentos eletrônicos na casa dela
Por Redação
A Polícia Civil investiga uma adolescente por pornografia infantil em ambiente virtual. Agentes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) cumpriram, na manhã dessa quarta-feira, 6, um mandado de busca e apreensão na residência dela, no bairro de Brotas, em Salvador.
Equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) também participaram da ação. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Salvador.
Na residência, que fica na Rua Jardim Madalena, os investigadores apreenderam dois celulares, um videogame, um pen drive e uma CPU. Todo material será encaminhado para perícia.
