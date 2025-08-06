Dupla que executou homem no interior da Bahia é localizada na RMS

Leonardo foi executado a tiros na porta de casa, na noite do dia 30 de julho - Foto: Reprodução Redes Sociais

Investigadores da Delegacia Territorial de Castro Alves, cidade do recôncavo baiano, prederam, na noite da terça-feira, 5, dois homens suspeitos de assassinar Leonardo Silva dos Santos, 37 anos, no dia 30 de julho, na Rua Gabiano Santos, Centro de Castro Alves. O rapaz foi executado a tiros na porta de casa.

Policiais militares da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Recôncavo) também participaram da ação, que localizou a dupla em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Material apreendido com a dupla | Foto: Divulgação Polícia Civil

Além de serem apontados como autores da morte de Leonardo, os homens foram detidos em flagrante pelos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quando foram interceptados, eles estavam no mesmo veículo utilizado no dia do homicídio. Algumas porções de maconha foram apreendidas com a dupla.

A polícia ainda não sabe qual foi a motivação para o crime. As investigações seguem afim de identificar outros possíveis envolvidos. Os homens foram encaminhados à 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas), onde seguem custodiados à disposição da Justiça.