Dupla que executou homem no interior da Bahia é localizada na RMS
Homens foram presos sete dias após cometerem o crime
Por Redação
Investigadores da Delegacia Territorial de Castro Alves, cidade do recôncavo baiano, prederam, na noite da terça-feira, 5, dois homens suspeitos de assassinar Leonardo Silva dos Santos, 37 anos, no dia 30 de julho, na Rua Gabiano Santos, Centro de Castro Alves. O rapaz foi executado a tiros na porta de casa.
Policiais militares da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Recôncavo) também participaram da ação, que localizou a dupla em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.
Além de serem apontados como autores da morte de Leonardo, os homens foram detidos em flagrante pelos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quando foram interceptados, eles estavam no mesmo veículo utilizado no dia do homicídio. Algumas porções de maconha foram apreendidas com a dupla.
A polícia ainda não sabe qual foi a motivação para o crime. As investigações seguem afim de identificar outros possíveis envolvidos. Os homens foram encaminhados à 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas), onde seguem custodiados à disposição da Justiça.
