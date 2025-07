Empresário morto em Candeias: crime por dinheiro, acerto de contas ou inveja?

Dhenisson Renato Lima Almeida foi executado a tiros por dois homens em uma moto XRE prata - Foto: Reprodução redes sociais

A morte do empresário Dhenisson Renato Lima Almeida, mais conhecido como Renato ou "RT", apesar de ainda estar em investigação, possui várias nuances, segundo apuração feita pelo Portal A TARDE.

Com apenas 23 anos, o jovem foi executado a tiros na noite desta quarta-feira, 9, no bar Caminho de Casa, na Rua Itajubara, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador. A reportagem apurou que o empresário não tinha ficha criminal, mas, segundo fontes policiais, RT se envolvia com ações ilícitas, entre elas, lavagem de dinheiro, o que pode ser um dos motivos que levou à sua morte.

"Ele era envolvido com traficantes do bairro Caroba, local em que cresceu. Não temos confirmação de que era traficante, mas sabemos que fazia lavagem de dinheiro em uma espécie de 'parceria' com o traficante Thiago, vulgo "TH", utilizando as próprias empresas como um meio para essa ação. O dinheiro que entrava e saia das empresas eram oriundos dessa prática. Além disso, começou a se envolver com o tráfico e comercialização de adubo e fertilizante na região do Porto de Aratu. Por isso, a execução pode ter sido um acerto de contas", revelou a fonte, que preferiu não se identificar.

Dhenisson Renato Lima possuía três empresas:

RT Imports - loja de venda de celulares e itens importados

RT Depósito de bebidas

Villa Marte - uma casa de show inaugurada em dezembro de 2024]

De acordo com a fonte policial, a abertura da casa de show também pode ser uma forte linha de investigação, pois fica localizada em uma região dominada pelo tráfico rival ao bairro Caroba, onde Renato Lima viveu.

Dhenisson Renato Lima, proprietário do RT depósito de bebidas | Foto: Reprodução redes sociais

"No bairro Caroba, quem domina o tráfico é a facção 'A tropa', aliada ao Comando Vermelho (CV). Renato inaugurou a casa de show na rodovia BA-522, em Candeias, região dominada pela facção rival do Bonde do Maluco (BDM). Isso pode ter causado também uma retaliação por parte do tráfico local, por não aceitar que um morador de outra região tenha aberto o empreendimento lá. Mas a certeza da motivação da morte, só poderá ser esclarecida, de fato, quando a investigação for concluída", pontuou a fonte.

Querido pela comunidade

Apesar das informações preliminares indicarem possíveis ações ilícitas por parte do empresário, amigos, familiares e conhecidos afirmam que RT não se envolvia com a criminalidade.

"Menino bom, honesto e batalhador"

"Você é referência, irmão"

"Minha inspiração;

"Deus abençoe. Vi pequeno, de família humilde"

Após sua morte, seguidores lamentaram a partida, reforçando, novamente, ser um "jovem trabalhador".

"Para nós, que somos tão jovens, ver alguém partir assim na flor da idade remete sensações inexplicáveis. Vem aquele pensamento: será que ainda me falta muito? ou será que eu estou vivendo o suficiente? Infelizmente não sabemos responder. Para quem fica é uma dor irreparável, não desejo a ninguém.. meus pêsames aos amigos, e a família, que Deus conforte o coração de vocês", disse uma seguidora.

Em outro comentário, uma pessoa levantou a hipótese da execução ter sido motivada por inveja: "A inveja mata , ganhou seu dinheiro saia da cidade".

Trajetória

Com quase 6 mil seguidores em seu perfil pessoal no Instagram, Dhenisson Renato Lima postava suas conquistas e o lugar de onde veio. Nascido e criado do bairro periférico de Caropba, em Candeias, ele reforçava a trajetória de sucesso a partir de suas empresas.

"Eu sou Renato Lima, mais conhecido como RT, tenho 22 anos, passei por muita coisa, fiz muitos corres, foi tudo muito intenso, para quem acompanhou minha trajetória não foi nada fácil. Para quem não sabe, eu vendia mingau aqui na Caroba. Trabalhei em Lava Jato, perdi várias noites no ramo portuário e não me arrependo. Porém, vale lembrar para os jovens que me acompanham, não achar que é tudo muito fácil, o processo é constante, o processo é longo, não tem como parar. Ainda não conquistei tudo o que eu quero, mas para quem conhece o Renato do presente e conheceu o Renato do passado, pode ter certeza que ele nasceu das cinzas."

O crime

Dhenisson Renato Lima Almeida foi executado a tiros por dois homens em uma moto XRE prata quando estava no bar. Na hora do crime, a vítima jogava dominó com amigos na frente do estabelecimento comercial.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que "a 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias) investiga as circunstâncias do homicídio. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime".



O enterro de Renato vai acontecer no cemitério Recanto da Saudade, em Candeias, às 09h30 desta sexta-feira, 11.