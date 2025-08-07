Ponto de venda de drogas disfarçado de bar é fechado em Juazeiro

Local foi desmontado distrito de Maniçoba, em Juazeiro - Foto: Alberto Maraux

Porções de cocaína, embalagens plásticas, dinheiro e um celular foram apreendidos em um bar na manhã desta quinta-feira, 7, no distrito de Maniçoba, em Juazeiro. Uma mulher, responsável pelo imóvel, confessou estar comercializando os entorpecentes no local.

A ação fez parte da Operação Nordeste Integrado, realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar da Bahia, que resultou na desmontagem do ponto de venda de drogas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), as equipes cumpriram o mandado de busca e apreensão em um imóvel utilizado por integrantes de uma facção. Na entrada da casa os policiais encontraram uma câmera de videomonitoramento e os materiais apreendidos.

Uma mulher responsável pela casa assumiu comercializar drogas. Ela foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.