OPERAÇÃO NORDESTE INTEGRADO

Ponto de venda de drogas disfarçado de bar é fechado em Juazeiro

Mulher responsável pelo imóvel assumiu comercializar entorpecentes no local

Por Redação

07/08/2025 - 7:10 h | Atualizada em 07/08/2025 - 11:52
Local foi desmontado distrito de Maniçoba, em Juazeiro
Local foi desmontado distrito de Maniçoba, em Juazeiro -

Porções de cocaína, embalagens plásticas, dinheiro e um celular foram apreendidos em um bar na manhã desta quinta-feira, 7, no distrito de Maniçoba, em Juazeiro. Uma mulher, responsável pelo imóvel, confessou estar comercializando os entorpecentes no local.

A ação fez parte da Operação Nordeste Integrado, realizada em conjunto pelas Polícias Civil e Militar da Bahia, que resultou na desmontagem do ponto de venda de drogas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), as equipes cumpriram o mandado de busca e apreensão em um imóvel utilizado por integrantes de uma facção. Na entrada da casa os policiais encontraram uma câmera de videomonitoramento e os materiais apreendidos.

Uma mulher responsável pela casa assumiu comercializar drogas. Ela foi conduzida e apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro.

x