Vendedor de acarajé é executado a tiros por dupla em motocicleta

Marcus, que seria natural de Salvador, estava trabalhando com a esposa - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil de Jequié, cidade do sudoeste da Bahia, tenta identificar a dupla suspeita de executar a tiros o vendedor de acarajé Marcus Vinicius de França Bispo, 30 anos, na noite de quarta-feira, 6, no bairro Jequiézinho. Segundo informações, o homem é natural de Salvador.

Marcus do Acarajé, como era mais conhecido, foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram ao local em uma motocicleta de dados não anotados, enquanto trabalhava na barraca onde vendia os quitutes. Ele ainda tentou correr, mas foi alcançado e baleado várias vezes.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) ainda esteve no local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Na hora do crime, Marcos estava com a esposa. Ela presenciou o fato, mas não ficou ferida.

A morte de Marcos é a sexta registrada no município, em menos de uma semana. O homicídio é apurado pela Polícia Civil. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.