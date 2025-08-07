Menu
BRUTALIDADE

Homem que raptou, torturou e matou jovem na Bahia é preso após 2 anos

Corpo de jovem foi encontrado dentro de buraco; criminoso foi localizado em São Paulo

Por Andrêzza Moura

07/08/2025 - 23:03 h
Reisiele foi encontrada morta em buraco
Reisiele foi encontrada morta em buraco -

As buscas por João Gustavo Bento Sampaio, 26 anos, suspeito de ter torturado e matado a ex-namorada, Reisiele Costa Novais, 18, em 2023, na cidade de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, terminou nessa quinta-feira, 7. O corpo da jovem foi encontrado, no dia 20 de janeiro, dentro de um buraco de três metros, na zona rural do distrito.

O homem, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto e era considerado foragido da Justiça da Bahia, há dois anos e seis meses, foi localizado em Hortolândia, interior de São Paulo, por investigadores da 2ª Delegacia Territorial de Hortolândia, sob a coordenação do delegado Regino Melo, durante a Operação Shamar. Ele foi indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado, feminicídio consumado e ocultação de cadáver.

João Gustavo estava foragido desde 2023
João Gustavo estava foragido desde 2023 | Foto: Reprodução Redes Sociais

"Ele se encontrava foragido desde o crime , em janeiro de 2023. Sabíamos que ele tinha fugido para São Paulo, pois postava stories. Mas não sabíamos qual a cidade. Então, após diligências do setor de investigação, foi possível identificar que o mesmo estava residindo em Hortolândia, onde inclusive outros parentes dele tambem residem", afirmou a delegada Karynny Nunes, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro.

Ainda conforme a delegada, durante as investigações, foi descoberto que João Gustavo tinha dois CPFs. "Não conseguimos pegar o documento falso. Mas, há dois números de CPF. O prenome sendo o mesmo, mas o sobrenome distinto, ambos pertencentes a ele. Contudo, em razão de não termos ainda feito a apreensão do documento, nem constatado que ele estava apresentando [usando], não temos como afirmar que, de fato, estava sob uma nova identidade", explicou ela.

Buraco onde a jovem foi mantrida em cárcere por duas vezes e onde foi encontrada sem vida
Buraco onde a jovem foi mantrida em cárcere por duas vezes e onde foi encontrada sem vida | Foto: Reprodução Redes Sociais

A delegada diz aguardar a transferência do suspeito para prosseguir com as investigações e saber qual foi a motivação para o crime e, inclusive, identificar o homem que o ajudou a raptar Reisiele, na noite do dia 19 de janeiro, na casa onde ela morava com a família, no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro, também no sul do estado. "Houve a presença de um comparsa. As testemunhas não puderam vê-lo, pois estava encapuzado. O autor não agiu sozinho. A investigação continua para identificarmos esse coautor", finalizou ela.

A família

Um dos irmãos de Reisiele, que preferiu não se identificar, afirmou que, no dia do crime, ainda tentou salvar a jovem, no entanto, foi impedido pelos criminosos.

"Ela estava dormindo, estava todo mundo dormindo. Com ele, parece que eram três pessoas. Quando acordei, vi a movimentação. Vi um rapaz de capuz, aí olhei para um lado fiquei congelado, depois só ouvi a voz da minha irmã pedindo socorro. Quase consegui pegar a mão dela, quando já estava pegando a mão dela, ele falou: 'solta' e o carro deu a partida", lembrou o rapaz, a última vez que viu a irmã caçula com vida.

Esta não tinha sido a primeira vez que a jovem foi raptada pelo criminoso. Entre a madrugada do dia 31 de dezembro de 2022 para o dia 1º de janeiro de 2023, a jovem levada por ele, espancada e deixada em cárcere no mesmo buraco onde foi encontrada sem vida. Ela foi encontrada bastante ferida, no dia 2 de janeiro, por um morador da região, que percebeu um rastro de sangue no local e acionou ajuda. Reisiele foi resgatada e encaminhada a uma unidade de saúde, onde ficou alguns dias internada antes de ter alta.

O familiar revelou ainda que João Gustavo e Reisiele não eram namorados, no entanto, haviam se envolvido amorosamente por um período de quatro a seis meses e não estavam mais juntos. Inclusive, na época do fato, ela não estava morando na cidade, há alguns meses.

"Para mim, era só um caso, um romance casual. Ela e minha mãe foram passar um tempo em Minas gerais com meu irmão mais velho. Ela veio para Porto seguro para passar o réveillon e o meu aniversário, mas depois ia voltar para Minas gerais, onde estava fazendo um curso", disse o rapaz, revelando que a prisão do suspeito traz um pouco de alívio e a sensação de justiça feita. Reisiele era a caçula de cinco irmãos.

x