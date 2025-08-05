Mulher agredida com mais de 60 socos em elevador recebe alta

O crime aconteceu dentro de um elevador em Natal - Foto: Reprodução | Redes sociais

A empresária Juliana Garcia, de 35 anos, que foi brutalmente agredida com 61 socos dentro do elevador de um condomínio no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN) pelo ex-jogador Igor Eduardo Pereira Cabral, 29, recebeu alta do Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).

Juliana, que mantinha um relacionamento com Igor há cerca de dois anos, em uma relação marcada por "idas e vindas" e descrita como "tóxica e abusiva", precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial que durou mais de sete horas na última sexta-feira, 1º.

Em nota, o hospital da UFRN informou que a paciente seguirá em casa as recomendações repassadas por uma equipe multidisciplinar. Ainda este mês ela voltará à unidade para uma avaliação pós-cirúrgica.

O ex-atleta de basquete de 29 anos, Igor Eduardo Pereira Cabral, foi denunciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por tentativa de feminicídio. As imagens gravadas por câmeras de segurança no dia 26 de julho mostram a série de 61 socos que causaram ferimentos graves e desfiguraram o rosto da vítima.

Um segurança do condomínio viu a agressão em tempo real pelo sistema de monitoramento e acionou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). O vídeo do ataque mostra que o crime durou cerca de 36 segundos. Quando o elevador chegou ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso logo em seguida pelos policiais.