TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Ex-jogador de basquete espanca namorada com 61 socos em elevador

A vítima, Juliana Garcia, ficou com rosto desfigurado e será submetida a cirurgia após fraturar maxilar e queixo

Por Redação

29/07/2025 - 9:03 h
Agressor partiu para cima da vítima no elevador
Agressor partiu para cima da vítima no elevador -

O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso no sábado, 26, após espancar a namorada com 61 socos em um elevador de um condomínio em Natal, Rio Grande do Norte. O momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Identificada como Juliana Garcia dos Santos, a vítima ficou com o rosto desfigurado e ensanguentado e foi socorrida por vizinhos. Ela será submetida à cirurgia após fraturar o maxilar e o queixo. Igor foi detido ainda no local e será indiciado por tentativa de feminicídio.

No vídeo, é possível ver ambos no elevador, de lados opostos. Eles parecem estar tendo uma discussão, quando Igor, que estava na porta do elevador, parte para cima de Juliana e desfere ao menos 61 socos no rosto da vítima. Após o acontecido, ela se levanta, desnorteada e com o rosto ensanguentado, e sai do elevador. O agressor também se retira. Cenas fortes, o Portal A TARDE decidiu não exibir o vídeo.

De acordo com as investigações, o homem teria alegado ter sofrido um ‘surto de claustrofobia’ e por isso agrediu a namorada. Já a vítima depôs à polícia que o agressor sentiu ciúmes e partiu para a agressão.

Quem é Igor Cabral

Igor Cabral tem histórico como atleta profissional. Ele integrou a seleção brasileira de basquete 3x3 e disputou torneios internacionais, incluindo campeonatos mundiais. O nome dele também consta nos registros da Liga Nacional de Basquete e dos Jogos Olímpicos.

Após a repercussão do caso, Igor desativou as redes sociais. A prisão em flagrante foi convertida para preventiva. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

