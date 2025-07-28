Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRUTALIDADE

Homem mata irmãos a facadas e é preso após se envolver em acidente

Motivo do crime ainda é desconhecido da polícia

Por Redação

28/07/2025 - 23:59 h
Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca
Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca -

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso no final de semana em Imperatriz, no Maranhão, suspeito de assassinar a facadas os próprios irmãos, na cidade de Balsas, no sul do estado.

Os corpos de Francisco Roque Lima dos Santos Júnior, de 25 anos, e Eduardo Costa dos Santos foram encontrados na área externa da residência onde moravam, na rua 3, do bairro Jocy Barbosa, na última sexta-feira, 25.

O suspeito estava foragido desde o dia do duplo homicídio e foi localizado em um hospital de Imperatriz, após se envolver em um acidente de trânsito e dar entrada na unidade de saúde para cuidar de ferimentos.

Leia Também:

Homens bebem veneno para matar lagarta achando ser cachaça e morrem
Alckmin fala em "empenho" para buscar solução para Tarifaço
“Furacão brasileiro” avança pelo país e gera alerta em várias regiões

Ele será transferido para Balsas, onde será ouvido. A polícia ainda não sabe o que motivou os crimes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem mata irmãos homem mata irmãos a facadas homem preso por matar irmãos Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca
Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x