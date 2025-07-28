Homem mata irmãos a facadas e é preso após se envolver em acidente

Francisco e Eduardo foram encontrados mortos com ferimentos a faca - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso no final de semana em Imperatriz, no Maranhão, suspeito de assassinar a facadas os próprios irmãos, na cidade de Balsas, no sul do estado.

Os corpos de Francisco Roque Lima dos Santos Júnior, de 25 anos, e Eduardo Costa dos Santos foram encontrados na área externa da residência onde moravam, na rua 3, do bairro Jocy Barbosa, na última sexta-feira, 25.

O suspeito estava foragido desde o dia do duplo homicídio e foi localizado em um hospital de Imperatriz, após se envolver em um acidente de trânsito e dar entrada na unidade de saúde para cuidar de ferimentos.

Ele será transferido para Balsas, onde será ouvido. A polícia ainda não sabe o que motivou os crimes.