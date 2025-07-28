BRUTALIDADE
Homem mata irmãos a facadas e é preso após se envolver em acidente
Motivo do crime ainda é desconhecido da polícia
Por Redação
Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso no final de semana em Imperatriz, no Maranhão, suspeito de assassinar a facadas os próprios irmãos, na cidade de Balsas, no sul do estado.
Os corpos de Francisco Roque Lima dos Santos Júnior, de 25 anos, e Eduardo Costa dos Santos foram encontrados na área externa da residência onde moravam, na rua 3, do bairro Jocy Barbosa, na última sexta-feira, 25.
O suspeito estava foragido desde o dia do duplo homicídio e foi localizado em um hospital de Imperatriz, após se envolver em um acidente de trânsito e dar entrada na unidade de saúde para cuidar de ferimentos.
Leia Também:
Ele será transferido para Balsas, onde será ouvido. A polícia ainda não sabe o que motivou os crimes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes