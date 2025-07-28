BRASIL
“Furacão brasileiro” avança pelo país e gera alerta em várias regiões
Ventos podem causar ondas de até 3,5 metros no litoral
Por Isabela Cardoso
Um ciclone extratropical com força significativa se formou neste domingo, 27, na região Sul do Brasil e deve provocar ventos intensos e mar agitado nos próximos dias. O fenômeno, que começou a se desenvolver a partir de uma baixa pressão atmosférica no Rio Grande do Sul, já está sendo monitorado por órgãos como a MetSul Meteorologia, Climatempo e Defesa Civil.
De acordo com as previsões, o ciclone pode gerar rajadas de vento que chegam a 100 km/h em diversas regiões, além de causar ondas de até 3,5 metros no litoral. Cidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais estão entre as mais afetadas.
Como o ciclone se formou?
O sistema teve origem em uma área de baixa pressão com índices inferiores a 1.000 hPa, valor considerado baixo o suficiente para gerar fortes diferenças de pressão em áreas reduzidas. Essa configuração intensifica os ventos e favorece a formação de um ciclone extratropical, processo conhecido como ciclogênese.
Durante a noite de domingo, essa área avançou em direção ao Atlântico, ganhando força e ampliando o campo de ventos intensos que agora atinge o Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste do país. O fenômeno é semelhante ao registrado em julho de 2023, quando outro ciclone intenso causou transtornos e mortes em estados da região Sul.
Previsão de ventos por região
Segunda-feira (28/07):
Rajadas mais fortes, acima de 90 km/h, devem ocorrer no litoral do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e áreas serranas da região Sul. Entre 70 e 90 km/h são esperadas em áreas como a Grande Porto Alegre, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Curitiba, Vale do Ribeira e litoral de São Paulo. Na Grande São Paulo e Serra do Mar, os ventos podem atingir até 100 km/h, principalmente à noite.
Terça-feira (29/07):
Com o afastamento do sistema para alto-mar, a tendência é de redução gradual das rajadas. Mesmo assim, ainda são esperadas velocidades entre 51 e 70 km/h em áreas costeiras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e todo o litoral do Rio de Janeiro.
Alerta para o litoral
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que segue válido até o dia 31 de julho. A faixa compreendida vai de Iguape (SP) até Macaé (RJ), com previsão de ondas entre 2,5 e 3,5 metros. O aviso é especialmente relevante para pescadores, embarcações de pequeno porte e banhistas.
Em São Paulo, a Defesa Civil estadual emitiu alerta para toda a faixa Centro-Leste, que inclui a capital, a Grande São Paulo e o litoral, recomendando atenção redobrada para quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e dificuldades no trânsito.
Por que ciclones assim preocupam?
Diferente dos furacões, que exigem temperaturas do mar superiores a 27 °C e são comuns em regiões como o Atlântico Norte e o Pacífico, os ciclones extratropicais não dependem do calor das águas tropicais e podem ocorrer com frequência no Sul do Brasil, especialmente no inverno.
Segundo a meteorologista Bianca Lobo, da Climatempo, ciclones extratropicais como o atual podem provocar ventos quase tão fortes quanto furacões de baixa intensidade. Um exemplo foi o furacão Catarina, que em 2004 evoluiu a partir de um ciclone extratropical e causou grandes danos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Embora eventos como o Catarina sejam considerados raros, especialistas alertam que as mudanças climáticas podem tornar os ciclones extratropicais mais frequentes e intensos nas próximas décadas.
Monitoramento constante
As autoridades reforçam que o fenômeno está sendo monitorado em tempo real por institutos de meteorologia e que a população deve acompanhar as atualizações dos boletins oficiais. Também recomendam evitar áreas litorâneas durante a ressaca, verificar a estabilidade de estruturas ao ar livre e ter atenção com quedas de energia em regiões mais afetadas pelo vento.
Mesmo não sendo classificado como furacão, o ciclone extratropical em curso tem potencial para causar impactos relevantes. A atuação preventiva das defesas civis e o acesso à informação correta são fundamentais para reduzir riscos e manter a segurança da população.
