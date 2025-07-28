Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Brasil sai novamente do Mapa da Fome; Lula celebra

Resultado foi divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU)

Por Cássio Moreira

28/07/2025 - 13:26 h
Brasil está fora do Mapa da Fome
Brasil está fora do Mapa da Fome -

O Brasil está novamente fora do Mapa da Fome. O anúncio foi feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), em Adis Abeba, capital da Etiópia, nesta segunda-feira, 28.

O resultado retrata o recorte trienal entre 2022 e 2024, com 2,5% da população na zona de risco de subnutrição ou falta completa à alimentação. É a segunda vez que o país deixa o mapa; a primeira ocorreu em 2014, durante a gestão da então presidente Dilma Rousseff (PT), hoje no Brics.

O Brasil voltou à condição de nação com insegurança alimentar durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022, com cerca de 8,6 milhões de pessoas. O relatório completo foi divulgado na 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, que acontece a próxima terça, 29, na Etiópia.

Ministro comemora

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), celebrou a conquista, ligando a saída do Brasil do status de país com insegurança alimentar ao trabalho feito pela pasta por meio de programas sociais, além da alta na geração de empregos.

"Essa vitória é fruto de políticas públicas eficazes, como o Plano Brasil Sem Fome que engloba o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Cozinha Solidária, a valorização do salário mínimo, crédito para a produção de alimentos pela agricultura familiar (PRONAF), incentivo à qualificação profissional, ao emprego e ao empreendedorismo, além do incremento da alimentação escolar. Todas as políticas sociais trabalhando juntas para ter um Brasil sem fome e soberano", afirmou Wellington.

Lula celebra conquista

Nas redes sociais, logo após a divulgação do relatório, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o anúncio, afirmando que deseja manter o combate à fome.

Presidente Lula celebra conquista
Presidente Lula celebra conquista | Foto: Ricardo Stuckert | PR

"Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário", escreveu o presidente da República na publicação.

x